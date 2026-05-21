Volvo більше не виробляє ДВЗ, хоча більшість її авто досі споживають бензин

Про це заявив головний інженер Volvo Андерс Белл. За його словами, двигуни внутрішнього згоряння "більше не є ключовою технологією" для компанії. Мова про дизельні мотори не йде, оскільки останній дизельний автомобіль Volvo зійшов із конвеєра на початку 2024 року.

Про це явище в автоіндустрії світу пише CarBuzz, посилаючись на слова головного інженера та технічний директора Volvo Андерса Белла під час тест-драйву нового повністю електричного кросовера EX60 2027 року.

Електромобілі не витягнули продажі

У 2025 році Volvo продала 710 тисяч автомобілів – це на 7% менше, ніж роком раніше. Найбільше просіли продажі саме електромобілів.

У Європі реалізація електрокарів Volvo впала на 22%, до 103 тисяч машин. Загалом за рік компанія продала 151 830 електромобілів, тоді як авто з ДВЗ та гібридними установками розійшлися тиражем понад 558 тисяч одиниць.

Таким чином, моделі із двигунами внутрішнього згоряння забезпечили майже 79% усіх продажів бренду.

Від повної електрифікації вже відмовилися

Ще кілька років тому Volvo обіцяла до 2030 року повністю перейти на електромобілі. Однак тепер компанія фактично визнала, що без ДВЗ-технологій не обійтися.

Новий керівник бренду Хокан Самуельссон уже заявив про необхідність нового покоління плагін-гібридів та продовження використання ДВЗ у найближчі роки.

Двигуни тепер закуповуватимуть

Після закриття власного виробництва Volvo доведеться купувати силові агрегати у партнерів. Найімовірнішим постачальником називають компанію Horse Powertrain, частково пов’язану з китайською Geely – власником Volvo.

Horse уже постачає двигуни Mercedes-Benz та іншим автовиробникам.

Китайський фактор посилюється

Ставка на повну електрифікацію виявилася особливо проблемною на китайському ринку, де місцеві виробники активно витісняють європейські бренди дешевшими електромобілями.

На цьому фоні Volvo дедалі більше залежить від китайських технологій та партнерів не лише в сегменті електрокарів, а й у сфері традиційних силових установок. Фактично компанія опинилася в ситуації, коли сама більше не виробляє ключовий компонент для більшості своїх автомобілів.