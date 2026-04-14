Volvo FH отримала у два рази більший пробіг: скільки тепер їхатиме на одній зарядці

Попередня версія FH Electric, обмежена пробігом близько 300 км на одній зарядці, за кілька років залишилася найпопулярнішою електровантажівкою в Європі. Тепер виробник робить ставку на нові технології та більший вибір конфігурацій.

Оновлена ​​модель отримала відразу дві версії силової установки. Нові електровантажівки Volvo виходять на ринок вже цього року. Очікується, що збільшений запас ходу та швидка зарядка можуть серйозно посилити конкуренцію в сегменті далекобійних перевезень.

Читайте також Volvo Trucks знову отримав п'ять зірок у рейтингу безпеки

" Ми дійсно вдосконалюємо нашу пропозицію, додаємо передову електровантажівку із запасом ходу до 700 км. Це означає, що ми можемо повністю задовольнити бізнес-споживання наших клієнтів. Ми твердо впевнені, що електромобілі забезпечать значну частину світових вантажних перевезень у майбутньому, – каже президент Volvo Trucks Роджер Альм.

Універсальна версія

Оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 731 к.с. та новою 8-ступеневою коробкою передач. Максимальний запас ходу – до 470 км, а зарядка потужністю 350 кВт дозволяє додати 100 км приблизно за 20 хвилин.

Доступні різні конфігурації – від магістральних до будівельних, з використанням варіантів для автопоїздів масою до 65 тонн.

Зарядка 8 акумуляторів від 20% до 80% займає приблизно 50 хвилин – практично встановлений період відпочинку для водіїв вантажівок. Вантажівки Volvo

Далекобійна версія FH Aero

Створена спеціально для магістральних перевезень. Вона має два двигуни на задній осі (623 к.с.) та 6-ступеневу трансмісію без карданного валу. Це дозволило встановити більший акумулятор і довести запас ходу до 700 км.

Читайте також Volvo FH Electric отримала нагороду "Вантажівка року 2024"

Швидка зарядка потужністю до 700 кВт забезпечує поповнення запасу на 100 км лише за 10 хвилин.