Дилери Volvo в Європі продаватимуть авто без логотипа

Згідно з підписаним меморандумом, дилерська мережа Volvo в Європі займатиметься не лише продажем, а й сервісним обслуговуванням автомобілів Lynk & Co. Фактично, мова йде про інтеграцію двох брендів на рівні рітейлу, пише Carscoops.

Для дилерів це шанс збільшити потік клієнтів і підвищити доходи без додаткових інвестицій у нову інфраструктуру. Для покупців – можливість отримати доступ до ширшого модельного ряду в уже знайомих автосалонах. У самій компанії називають це рішення “безпрограшним сценарієм”, адже воно дозволяє масштабувати бізнес без значних витрат на розвиток нових каналів продажів.

Чому саме Lynk & Co

Бренд Lynk & Co, який входить до екосистеми Geely, вже має певну присутність у Європі, але поки не досяг значних обсягів продажів. Саме тут і вступає в гру Volvo зі своєю розгалуженою дилерською мережею та впізнаваністю. Очікується, що така синергія допоможе китайсько-шведському бренду швидше масштабуватися та зміцнити позиції на конкурентному ринку. Водночас у Volvo підкреслюють: моделі Lynk & Co не будуть прямими конкурентами їхнім авто, а радше доповнять лінійку, залучаючи нову аудиторію.

Часткова схожіть – не проблема

Попри заяви про “доповнення”, певне накладання моделей усе ж існує. У Європі автомобілі Lynk & Co продаються у діапазоні приблизно від 36 000 до 56 000 євро – це територія, де вже активно грає Volvo. Втім, схожість платформ і технологій може навіть стати перевагою: сервісне обслуговування спроститься, а дилери отримають знайому технічну базу.

Які моделі з’являться у салонах

Європейська лінійка Lynk & Co наразі включає моделі 01, 02 та 08. Особливу увагу привертає кросовер 08 – плагін-гібрид із потужністю близько 345 к.с. і запасом ходу на електротязі до 200 км. Це якраз той формат, який добре вписується у сучасні вимоги європейського ринку: електрифікація без повної відмови від ДВЗ.

Стратегія без зайвих витрат

Для Volvo цей крок – це спосіб розширити присутність і клієнтську базу без запуску нових моделей або великих інвестицій у розробку. Фактично компанія монетизує вже існуючу інфраструктуру. У довгостроковій перспективі це також може змінити сам підхід до продажу автомобілів у Європі, коли дилер стає мультибрендовим майданчиком навіть без зміни брендингу.