Волинь знову "погоріла" на гуманітарних авто: область може стати всекраїнським лідером автоконтрабанди

За версією слідства, група місцевих мешканців оформлювала транспорт нібито для потреб ЗСУ та благодійних організацій, однак таке фіксувалося на папері для митниці, бо намір був інший.

За даними Бюро економічної безпеки Волині, незаконна схема діяла щонайменше з 2024 року.

Про підозру повідомлено п’ятьом особам, серед яких – троє ймовірних учасників організованої групи. Не виключено, що справу надалі кваліфікують як діяльність організованого злочинного угруповання.

Що відбувалося насправді

Фігуранти діяли за класичною схемою. Вони купували автомобілі в країнах ЄС, після чого завозили їх в Україну за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для військових.

Надалі машини ремонтували, підшуковували покупців і продавали за готівку. У матеріалах провадження йдеться про майже півтора десятка реалізованих автомобілів загальною вартістю близько 3 млн грн.

Працювала група професійно, тут навіть власні діловоди й "паспортисти" були. Фото: БЕБ Волині

Слідство також встановило, що двоє пособників допомагали оформлювати документи з неправдивими даними про гуманітарне призначення транспорту та сприяли його переміщенню через кордон.



Що дав обшук

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи благодійних організацій, декларації про гуманітарну допомогу, акти приймання-передачі, номерні знаки, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та автомобілі, ввезені як "допомога для ЗСУ".

Також вилучено десять транспортних засобів на території автостоянки та за місцями проживання фігурантів.

Що інкримінують

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 201-4 КК України – контрабанда підакцизних товарів та транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги. Помічникам, котрі займалися діловодством, інкримінують ч. 2 цієї ж статті.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.