Навіщо у Польщі вигини дороги роблять червоними та що це дає водіям

Як повідомляє адміністрація Ниського повіту на своїй сторінці у Facebook, загалом дорожники модернізували 1150 метрів повітової траси DP 1620 O. Цей маршрут веде до найвисокогірнішого населеного пункту Опольського воєводства, розташованого на висоті 470 метрів над рівнем моря, куди часто їздять любителі гірських походів.

Окрім укладання нового полотна, підрядники зрізали завищені узбіччя, відремонтували водопропускні труби та локально підсилили основу дороги в лісовій зоні. Проте головною фішкою проєкту стала саме червона ділянка на горизонтальній дузі, яка одразу привернула увагу місцевих автомобілістів.

Чому асфальт червоний і як це працює

Колір покриття обрано не заради естетики, а як продуманий інструмент безпеки від дорожніх інженерів. Яскравий відтінок здалеку впадає в око на тлі дерев, а вночі чітко вказує напрямок крутого повороту, дозволяючи водієві вчасно скинути швидкість.

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Це не дизайнерський хід для краси, а реальний інструмент безпеки з елементами мінімізації ризику занесення авто на узбіччя чи зустрічну смугу. Фото: Powiat Nyski

Під шаром червоної фарби ховається спеціальна смола з твердим наповнювачем, стійким до стирання. Завдяки цьому поверхня є значно шорсткішою за звичайний асфальт, що мінімізує ризик занесення авто навіть під час сильного дощу чи снігопаду. Додатково така фактура створює шумовий ефект – шини починають гудіти, фізично попереджаючи людину за кермом про зміну умов.

При цьому жодних змін до правил дорожнього руху червоний колір не вносить. Він не фігурує в офіційному каталозі знаків, тому не вводить додаткових заборон на обгін чи нових лімітів швидкості, а працює виключно як превентивний захід.

Червоні смуги не скрізь, а лише там, де дорога вигинається, а її поверхня змушує протектор шин "співати", попереджаючи водія про небезпечну ділянку. Фото: Powiat Nyski

Ремонт зробили, але є нюанс

Жителі Підлісся, невеличкого села в гміні Глухолази Ниського повіту за якийсь 1 кілометр від кордону з Чехією, позитивно оцінили оновлену трасу, проте зазначають, що роботи завершилися за кількасот метрів до самого в'їзду в село.

Адміністратор Підлісся Марек Шимановський у коментарі виданню Nowa Trybuna Opolska наголосив, що зупинятися на цьому не можна.

"Добре, що цю ділянку відремонтували, але це не може бути кінцем, адже ями на решті дороги також потребують уваги. Паралельно необхідно розчистити придорожні канави, оскільки зараз вони не справляються з відведенням дощової води, – зазначив адміністратор Підлісся Марек Шимановський.

Тут тільки одна версія новації дорожнього будівництва, але таку технологію повіт планує впроваджувати й на інших пороблемних ділянках. Powiat Nyski

Він додав, що паралельно необхідно розчистити придорожні канави, оскільки зараз вони не справляються з відведенням дощової води.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що подібні кольорові рішення на дорогах Європи стають дедалі популярнішими. Раніше червоний колір переважно асоціювався з велосипедними доріжками або пішохідними переходами, але тепер його ефективність тестують і на складних автомобільних розв'язках.