Ворог спалив автопарк у Слов'янську: місцевий перевізник втратив понад 20 газових автобусів

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, ворожий безпілотник атакував територію цивільного підприємства. Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували займання на площі 300 квадратних метрів, проте через постійну загрозу повторних ударів з повітря гасіння довелося тимчасово призупинити.

За інформацією начальника міської військової адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, цей інцидент став частиною масованого терору міста. Окрім автопарку, від авіаударів постраждали багатоповерхівки та місцевий магазин, а дві жінки отримали поранення і були госпіталізовані. З-поміж водіїв постраждалих немає.

Офіційні джерела не називають перевізника, але моніторинг редакції Авто24 свідчить, що знищений транспорт, ймовірно, належав місцевому підприємству Фортуна. Принаймні одна з машин з-поміж автобусів на фото зареєстрована за цією компанією.

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Загалом ворожий обстріл перетворив на брухт щонайменше 20 одиниць пасажирського транспорту, які щодня обслуговували маршрути громади.

Які саме автобуси втратило місто

Судячи з опублікованих фотографій, основу згорілого автопарку складали автобуси малого класу ПАЗ-32054 СПГ. Це специфічна дводверна модифікація, яка з заводу або шляхом переобладнання адаптована для роботи на стисненому природному газі, тобто метані.

Гасити автобуси довелося уривками через щоразу нові загрози ворожої атаки. Фото: ДСНС

Під капотом таких машин зазвичай стоїть 4,7-літровий інжекторний двигун ЗМЗ, який на газу видає близько 124 кінських сил. Пасажирська машина зазвичай має масивну касету з семи чи дев'яти газових балонів.

Наявність великої кількості метану в балонах пояснює масштаб та інтенсивність пожежі після влучання дрона. Зазвичай такий автобус вміщує до 42 пасажирів. Стислий газ значно дешевший за дизель, що робило такі автобуси економічно вигідними для перевізника.

Від автобусів лишилися лише обвуглені скелети; транспорт відновленню не підлягає, пасажирська логістика громади зазнала непоправної втрати. Фото: мерія Слов'янська

Систематичні удари по цивільних

Видно, армія країни-терориста поставила собі за мету винищити логістику пасажирських та вантажних перевезень всього цивільного сектору України. За день до цього ворожий БпЛА цілеспрямовано атакував стоянку вантажних автомобілів у Холодногірському р-ні Харкова.

Спалахнули 4 вантажних авто, причіп та легковий автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Горіли магістральні тягачі, задіяні у цивільній логістиці. Фото: ДСНС