Ворожий дрон опинився в захисній сітці машини евакуації, як муха в павутинні: фото

Свіжий приклад захисту завдяки такому доповненню в конструкції автомобіля показали рятувальники Донеччини. На ТГ-сторінці ДСНС опубліковано кілька фотознімків, на яких зображено броньовану евакуаційну машину.

Там добре проглядається наварений поверх стандартного кузова металевий каркас з сіткою та вирваний шмат сітчастого захисного загородження з рештками ворожого дрона.

Як муха в павутинні

FPV-вбивця просто не зміг подолати перепону з сітки, вибухнув на підльоті під час зіткнення та зависнув рештками в плетиві, як зависає муха у павутинні.

На щастя, ніхто всередині евакуаційного салону не постраждав, додаткова ліврея врятувала людей. Приклад позитивний щодо добротності зробленого захисту, повчальний відносно безпеки та доказовий для міжнародного трибуналу.

"Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу - це свідомий злочин проти людяності, - коротко підсумували інцидент у ДСНС.

Захист ще раз довів – нехтувати безпекою та надіятися на те, що транспорт гуманітарних місій не буде ціллю для ворога, просто безглуздо. Фото: ДСНС України

Ці мисливці за рятувальниками є воєнними злочинцями

Броньований автомобіль рятувальників групи "Фенікс", екіпаж якого проводив евакуацію цивільних мешканців у прифронтовій Дружківці, не був воєнним транспортом, за міжнародними стандартами графічних написів та яскравих кольорів мав позначення гуманітарної техніки.

Подібну кольористику наносять на карети швидкої медичної допомоги, машини пожежно-рятувальної служби. Оператор дистанційно керованого російського FPV-дрона навіть на чорно-білому моніторі міг виразно бачити смуги служб порятунку та написи гуманітарного транспорту, але все-таки спрямував смертоносне жало в евакуаційну машину.