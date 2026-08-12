Встигнути до подорожчання автомобіля: чотири випадки, коли український авторинок різко змінювався

Аналітики Інституту досліджень авторинку порівняли сім помітних подій 2022-2026 років із реальною статистикою реєстрацій. У чотирьох випадках зміни правил або навіть загроза їх запровадження справді пересунули десятки тисяч операцій у часі. Ще три резонансні події не залишили настільки помітного сліду в статистиці.

Нульове розмитнення створило найбільший автомобільний ажіотаж

Один із найяскравіших прикладів стався у 2022 році.

На початку повномасштабного вторгнення український авторинок практично зупинився. Але після запровадження тимчасового "нульового" розмитнення ситуація змінилася.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пільга діяла лише протягом квітня-червня, а з 1 липня 2022 року стандартні митні платежі повернули. Покупці отримали дві сильні мотивації: можливість суттєво зекономити і чіткий останній день, коли це можна зробити.

Результат був надзвичайним. У червні вперше зареєстрували 87 156 ввезених вживаних легковиків.

Для порівняння: у січні та лютому середній місячний показник становив близько 31,3 тисячі машин. Тобто напередодні завершення пільги обсяг імпорту був майже втричі більшим.

Авто24 тоді повідомляв, що Верховна Рада скасувала нульове розмитнення з 1 липня 2022 року.

Після завершення пільги ринок різко пішов у протилежний бік. У серпні-жовтні середня кількість перших реєстрацій впала приблизно до 17 тисяч машин на місяць.

Фактично українці не створили новий постійний попит. Вони просто перенесли майбутні покупки на кілька місяців раніше, щоб не платити податки.

Мобілізаційні зміни викликали хвилю переоформлень

Другий показовий випадок стався навесні 2024 року.

На тлі нового законодавства про мобілізацію та дискусій щодо можливого залучення транспортних засобів для оборонних потреб українці почали масово змінювати власників автомобілів.

У першому кварталі 2024 року всередині країни перепродували в середньому 86,6 тисячі легковиків на місяць. У квітні показник зріс до 125,7 тисячі, а в травні досяг 162 755 автомобілів.

Це на 88% більше за середній результат перших трьох місяців року.

Ще красномовніше виглядало дарування машин. У березні таких операцій було лише 581, у квітні вже 4526, а у травні 9562.

Авто24 тоді звертав увагу, що українці масово дарували та переоформлювали автомобілі.

Цікаво, що імпорт вживаних автомобілів у цей момент майже не змінився. Отже, йшлося не про автомобільний бум як такий, а про зміну власників машин, які вже перебували в Україні.

Важливу роль відіграла й можливість дистанційного оформлення. У травні 44,4 тисячі операцій провели онлайн. Про різке зростання популярності переоформлення автомобілів через Дію Авто24 писав ще під час цієї хвилі.

Навіть неухвалений податок здатен підштовхнути продажі

Для паніки на авторинку навіть не обов'язково ухвалювати закон.

18 липня 2024 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який серед іншого передбачав запровадження військового збору в розмірі 15% вартості легкового автомобіля під час першої реєстрації.

Для покупця автомобіля за 20 тисяч доларів потенційна доплата могла становити ще 3 тисячі доларів. Тому чекати, чи стане пропозиція законом, багато хто не захотів.

У серпні вперше зареєстрували 27 333 імпортовані вживані автомобілі. Це на 38,7% більше за середній показник попередніх трьох місяців.

Ринок нових автомобілів відреагував аналогічно. Кількість реєстрацій досягла 8119 машин, що на 42,7% перевищувало середній показник травня-липня.

Авто24 тоді детально розбирав, як можливий 15% військовий збір міг вплинути на український авторинок.

У підсумку цей збір так і не запровадили. Але у серпні покупці цього ще не знали. У вересні імпорт вживаних машин скоротився на 40,7% порівняно із серпнем, а нових автомобілів зареєстрували на 36,9% менше.

Знову спрацювала та сама модель: потенційні майбутні покупки просто відбулися раніше.

Повернення ПДВ створило рекорд електромобілів

Ще сильніше українці відреагували на завершення податкової пільги для електромобілів.

Було відомо, що з 1 січня 2026 року при ввезенні електрокарів повернеться ПДВ. Через довгу доставку машин зі США, Китаю та інших країн готуватися до цього ринок почав за кілька місяців.

У першому півріччі 2025 року в Україні вперше реєстрували в середньому близько 5,2 тисячі електромобілів щомісяця. У липні-листопаді цей показник уже становив близько 9 тисяч машин.

А в грудні стався фінальний ривок: 30 888 перших реєстрацій електромобілів. Це на 490% більше за середній місячний результат першої половини року.

Про майбутнє повернення податку Авто24 попереджав заздалегідь, пояснюючи, скільки коштуватиме розмитнення електромобіля після завершення пільги.

Після Нового року ринок буквально провалився. У січні вперше зареєстрували 2289 електромобілів, а у лютому лише 1000.

Для порівняння, автомобілі з іншими типами двигунів у січні втратили лише 11%. Електромобілі впали одразу на 92,6%.

Це один із найчистіших прикладів впливу податкової дати на поведінку покупців.

Але дорожча електроенергія електромобілі не зупинила

Не кожне подорожчання викликає аналогічну реакцію.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення зріс із 2,64 до 4,32 грн за кВт-год. Для власників електромобілів домашня зарядка стала дорожчою майже на дві третини.

Логічно було б очікувати падіння інтересу до електрокарів. Проте статистика цього не показала.

У червні перші реєстрації EV скоротилися лише на 2,3% порівняно з травнем, а вже в липні зросли на 15,5%. У середньому червень-липень навіть перевищив результат квітня-травня на 7,6%.

Причина може полягати в масштабі фінансового ефекту. Дорожча електроенергія збільшує поточні витрати поступово, тоді як ПДВ одразу додає значну суму до вартості машини.

Ринок значно сильніше реагує на необхідність заплатити кілька тисяч доларів зараз, ніж на поступове збільшення вартості кожної зарядки.

Скандали навколо Ілона Маска не обвалили Tesla в Україні

Ще один цікавий приклад стосується Tesla.

На тлі політичних і репутаційних скандалів навколо Ілона Маска у багатьох країнах активно обговорювали можливий бойкот марки. Однак українська статистика не показує різкого обвалу.

У першому півріччі 2025 року в Україні вперше зареєстрували 6984 автомобілі Tesla. Це на 20,7% більше, ніж роком раніше.

Так, весь сегмент електромобілів зростав швидше, на 27,8%. Через це частка Tesla зменшилася з 23,6% до 22,2%.

Але говорити про масову відмову українців від Tesla лише на основі цих показників немає підстав.

Навіть блокада кордону не обвалила реєстрації

На перший погляд, блокада польського кордону наприкінці 2023 року мала б безпосередньо вдарити по автомобільному імпорту.

Черги справді створювали проблеми перевізникам, збільшували строки доставки та витрати.

Але статистика реєстрацій знову виявилася несподіваною. У вересні-жовтні 2023 року в Україну ввозили в середньому 21,6 тисячі вживаних легковиків на місяць. У листопаді-грудні, коли блокада вже тривала, показник зріс до 23,2 тисячі. Нових автомобілів стало менше лише на 2,9%.

Це не означає, що блокада не створила проблем. Просто реєстрація є завершальним етапом довгого процесу. Машина могла бути куплена за кілька місяців до цього, приїхати через інший пункт пропуску або взагалі перетнути кордон ще до початку протестів.

Коли новина справді змушує українців купувати авто

Із семи досліджених випадків вимальовується доволі проста закономірність.

Найсильніше автомобільний ринок реагує, коли людина може легко порахувати вартість зволікання.

Якщо сьогодні автомобіль можна розмитнити без податків, а завтра доведеться заплатити кілька тисяч євро, рішення прискорюється.

Якщо сьогодні електромобіль не обкладається ПДВ, а через місяць стане на 20% дорожчим, покупець намагається встигнути.

Навіть законопроєкт може викликати ажіотаж, якщо потенційна доплата достатньо велика і перспектива його ухвалення виглядає реальною.

А от новини, які лише поступово збільшують витрати або не мають конкретної дати фінансових наслідків, значно рідше створюють різкі стрибки.

Тому автомобільний ринок рухає не гучність заголовків. Його рухає ціна питання і відповідь на просте запитання: скільки доведеться переплатити, якщо не зробити це зараз.