Втеча від дизеля: як ціни на пальне змінили авторинок у березні 2026 року

У березні 2026 року український авторинок знову показав, що найкращий стимул до змін — це ціна на стелі заправної колонки. За даними Інституту досліджень авторинку, бензин А-95 у середньому коштував близько 72 грн/л, а дизель сягнув 86 грн/л. Саме ці цифри й стали каталізатором змін у структурі попиту.

Дизельні авто стрімко втрачають позиції, тоді як електромобілі й гібриди зміцнюють частку ринку.

Дизель: економічна модель зламалась

Довгі роки дизель був символом економії. Менше споживання, довша «тяга», вища ліквідність на вторинному ринку. Але цієї весни формула дала збій. На внутрішньому ринку перепродажів частка дизельних авто просіла на 2,6 в.п., опустившись до 27,6%. У сегменті нових автомобілів падіння ще відчутніше — мінус 3,5 в.п. і частка 22,1%.

Причина очевидна. При ціні дизеля на рівні 86 грн/л володіння таким авто вже не виглядає «вигідною історією». Особливо для приватних водіїв, які не намотують сотні кілометрів щодня. Економіка перестала сходитися, і ринок відреагував миттєво.

Електромобілі: перехід із нішевих до масових

Якщо кілька років тому електромобілі сприймалися як експеримент, то нині вони перетворилися на практичний вибір. У березні їхня частка на внутрішньому ринку перепродажів зросла на 3,1 в.п. і досягла 6,5%. У сегменті імпорту — 8,9% (+3,2 в.п.).

Причина — не лише екологія. Коли бензин коштує 72 грн/л, а газ — близько 47 грн/л, навіть скептики починають рахувати вартість 100 кілометрів. І чим більше рахують, тим частіше дивляться у бік зарядки. Електромобіль перестав бути «іграшкою». Він став інструментом економії.

Гібриди: золота середина, яка працює

Найцікавіший рух — у сегменті гібридів. У березні вони зайняли вже 32% ринку нових авто (+1,3 в.п.). Покупці, які не готові повністю відмовитись від ДВЗ, але хочуть зменшити витрати на пальне, дедалі частіше обирають саме гібриди.

Це прагматичне рішення: менше витрат на пальне, менше ризиків із зарядною інфраструктурою, але помітно краща економіка в порівнянні з класичним бензином чи дизелем.

Імпорт і «екзотика»

Тренд імпорту майже дзеркалить внутрішній ринок. Дизель втратив 1,1 в.п., бензин — мінус 2 в.п., електромобілі додають. На цьому тлі окремим штрихом стала реєстрація одного водневого авто — Toyota Mirai. Таких авто в Україні всього близько двох десятків за всі роки. І це радше колекційна екзотика, ніж зародок масового тренду — мережі водневих заправок в Україні фактично немає.

Що далі?

Березнева картина показує: ринок більше не керується звичками, а рахує гроші. Дизель поступово перетворюється на вибір для вузьких професійних сценаріїв. Гібриди стають масовим компромісом. Електромобілі впевнено закріплюються в повсякденному використанні.

Український авторинок змінюється швидше, ніж будь-коли за останні роки. І ці зміни диктують не стільки технології, скільки ціни на стелі заправки.