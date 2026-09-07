Втеча від поліції пішла не за планом: п'яний підліток на Ford Mustang протаранив багатомільйонний літак

Про цей курйозний і водночас руйнівний інцидент повідомляє видання Carscoops. Поліція штату Нью-Гемпшир намагалася зупинити чорний Ford Mustang 2008 року випуску, який підозрювали у зв'язку зі злочинами в інших округах. Замість того, щоб зупинитися, 17-річний водій вимкнув фари та натиснув на газ.

Пробивши периметральний паркан Міжнародного аеропорту Портсмута, Mustang вилетів на стоянку літаків. Спочатку некероване купе зачепило аеродромний трактор, а потім на повному ходу влетіло у припаркований турбогвинтовий літак Pilatus PC-12.



Фото: Carscoops

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Удар був настільки сильним, що у літака зламалося ліве крило та стійка шасі. Компанія PlaneSense, яка обслуговує цей борт, підтвердила серйозні пошкодження. Навіть вживані екземпляри такої авіатехніки оцінюються у семизначні суми в доларах, тому ремонт обійдеться винуватцю в астрономічну суму. Сам Ford Mustang після такого краштесту відновленню не підлягає.

Водія дістали з понівеченого авто та відправили до лікарні для обстеження. Поліція вже висунула йому звинувачення у водінні в нетверезому стані, непокорі правоохоронцям та небезпечному керуванні. Дивно, але попри такий серйозний прорив безпеки, аеропорт не припиняв свою роботу жодної хвилини.

Раніше Авто24 писав про те, що пішохід дивом вижив після того, як Corvette збив його та врізався у винний магазин.