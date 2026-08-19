Втеча за гроші: на Житомирщині чоловіки намагалися виїхати до Білорусі, а на Одещині – до Молдови

На Житомирщині батько та син намагалися дістатися кордону з Білоруссю, а на Одещині військовослужбовець організував виїзд до Молдови за 8 тисяч євро.

Про це йдеться у релізах Житомирської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Не знаєш броду – не йди до кордону: батько й син не дісталися Білорусі

За даними слідства, 37-річний киянин через Telegram шукав можливість незаконно виїхати з України до Білорусі, щоб уникнути мобілізації. Для цього він знайшов "попутника" та чоловіка, який мав допомогти з маршрутом.

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До поїздки чоловік залучив свого 73-річного батька. Той мав їхати попереду іншим автомобілем, мав виявляти блокпости та попереджати інших учасників про можливі перешкоди.

За перевезення до прикордонної території домовилися заплатити 500 євро. Ще один учасник мав заплатити 20 тисяч гривень за незаконний виїзд.

12 серпня чоловіки вирушили з Києва у напрямку Коростенського району. Там вони зустрілися із супроводжувачем, передали йому гроші та вирішили рухатися двома автомобілями.

Прикриття допоміжним автомобілем не допомогло, в гарно розроблений план вкралася тактична помилка. Фото: поліція Житомирщини

Однак до кордону вони не дісталися. Автомобілі зупинили оперативники поліції спільно зі співробітниками СБУ. Фігурантів затримали, транспортні засоби та гроші вилучили.

13 серпня батькові та сину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб.

Одному з підозрюваних суд обрав тримання під вартою з можливістю внесення застави, іншому – нічний домашній арешт.

На Одещині втечу до Молдови оцінили у 8 тисяч євро

Іншу схему незаконного виїзду викрили на Одещині. За даними слідства, 40-річний військовослужбовець організував канал переправлення військовозобов’язаних до Молдови через транзитну ділянку автодороги "Одеса – Рені".

Організатор сам шукав охочих залишити Україну та координував їхні маршрути. Вартість своїх послуг він встановив у 8 тисяч євро.

Для реалізації схеми чоловік придбав уживаний автомобіль та залучив знайомого, який мав законне право в’їзду на транзитну ділянку дороги. Щоправда, водій не знав про справжню мету поїздки.

Кого на дорозі затримали, кому біля хати кайданки одягли, але "пов’язали​" всіх причетних. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

За задумом організатора, після проходження контрольного поста водій мав передати керування автомобілем пасажиру, який далі самостійно планував незаконно перетнути кордон.

Одним із "клієнтів" став 28-річний військовослужбовець, котрий самовільно залишив військову частину та намагався втекти з України.

Під час реалізації плану правоохоронці зупинили автомобіль та затримали обох чоловіків.

Справи вже на різних етапах

На Житомирщині двом фігурантам повідомили про підозру, досудове розслідування триває. За ч. 2 ст. 332 КК України їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

В Одеській області обвинувальні акти щодо організатора та його "клієнта" вже направили до суду. Організатору інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а його клієнту – дезертирство.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна для організатора та до 12 років – для військовослужбовця, якому інкримінують дезертирство.