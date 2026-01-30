VW створює пікап, який краще входить у повороти, ніж повзе бездоріжжям

Модель розроблена виключно для австралійського ринку та продовжує ідею попереднього Amarok W580, але з глибшим втручанням у шасі та стиль. Офіційний дебют уже відбувся, а старт продажів запланований на період з липня по вересень 2026 року, пише Auto24, посилаючись на Carscoops.

Читайте також: Сотні електромобілів Volkswagen ID.4 мають небезпечні батареї: власникам радять паркуватись надворі

Агресивний стиль без позашляхової показухи

Зовні Amarok W600 одразу видає свою спеціалізацію. Пікап отримав 20-дюймові легкосплавні колеса з дорожніми шинами Michelin Performance, розширену колію та масивні накладки на крила. Бампери перероблені, хоча передня частина поки що частково прихована камуфляжем.

Серед помітних деталей — спортивна дуга у колір кузова, фірмові шильдики W600 та електрично висувні бічні підніжки, які додають і практичності, і візуального ефекту. Подвійні вихлопні патрубки недвозначно натякають, що цей Amarok створений не лише для перевезення вантажів.

Спортивні акценти в салоні

Інтер’єр також отримав власний характер. У салоні з’явився брендинг Walkinshaw на підголівниках, килимках і підставці для лівої ноги водія. Алюмінієві педалі підкреслюють дорожну спрямованість моделі та натякають на активний стиль керування. Загалом салон залишається знайомим за стандартним Amarok, але з чітким спортивним настроєм.

Збудований для поворотів, а не для скель

Найважливіші зміни приховані під кузовом. Amarok W600 отримав повністю перероблену підвіску, створену у співпраці з Koni. Вона замінює стандартну позашляхову конфігурацію на більш жорстку та точну дорожню настройку. Окремої уваги заслуговує новий задній стабілізатор поперечної стійкості. Підвіска пофарбована у синій колір та налаштована так, щоб забезпечити кращу керованість, зменшені крени та більш стабільну поведінку на швидких дугах. При цьому рама та базові позашляхові можливості Amarok збережені.

Потужність без сюрпризів

Під капотом Amarok W600 змін немає. Пікап оснащується знайомим 3,0-літровим турбодизельним V6, який розвиває 184 кВт (250 к.с.) і 600 Нм крутного моменту. Для більшості сценаріїв цього вистачає з надлишком, але за показниками потужності він поступається бензиновому V6 Ford Ranger Raptor, який в Австралії видає до 292 кВт (397 к.с.). Керівник VW Commercial Australia Натан Джонсон підтвердив, що також розглядалися 2,3-літровий бензиновий турбомотор і 2,0-літровий бітурбодизель, однак вибір зробили на користь дизельного V6, орієнтуючись на вподобання клієнтів.

Також цікаво: Для чого на фронт передали два десятка "течиків"

А що з “хардкорним” Amarok?

Для тих, кому ближче бездоріжжя, а не асфальт, у Volkswagen залишають простір для надії. Менеджер з продукту Amarok в Австралії Майкл Ченчі заявив, що поява більш жорсткої позашляхової версії не виключається. Хоча нині пріоритетом є W600, у майбутньому може з’явитися Amarok W600X — потенційний наступник W580X із більшим кліренсом та агресивнішим стилем. Щоправда, всі версії Walkinshaw залишаються ексклюзивом для Австралії та Нової Зеландії. В інших країнах доведеться звертатися до майстрів тюнінгу.