Вид зсередини: Tesla показала, як відчувається політ на новому Roadster догори дриґом

Як повідомляє видання Motor1, автовиробник вирішив розвіяти сумніви скептиків та виклав відео з різних ракурсів, включно з видом від першої особи. На цих кадрах можна побачити момент запуску, сам політ догори дном та жорстке приземлення під час нещодавньої гучної презентації.

Щоб змусити важкий електромобіль відірватися від землі, інженери застосували систему холодногазових прискорювачів. Це установка високого тиску, яка працює на азоті та здатна видавати до 10 000 psi, що створює колосальну потенційну енергію прямо за спиною водія.

Для живлення цієї системи в машині встановлено 200-літровий балон. Зараз його повне заправлення займає від двох до шести годин, проте розробники сподіваються скоротити цей час до менш ніж пів години.

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Коли чекати на конвеєрі

Старт серійного виробництва намічений орієнтовно на 2028 рік. Базова версія Performance обійдеться без газових сопел, тоді як модифікація Thrust отримає прискорювачі ззаду для розгону до сотні менш ніж за дві секунди. Найбільш екстремальним стане одномісний варіант Rocket, який і виконує всі ці акробатичні трюки. Проте експерти впевнені, що версія, яка стріляє струменями азоту на всі боки, навряд чи колись отримає дозвіл на виїзд на дороги загального користування.

Космічні технології?

Нагадаємо,що під час першої демонстрації Roadster здивував публіку густою білою хмарою під час стрибка. Як пояснили інженери, це не дим, а звичайна пара, яка утворюється через миттєве охолодження стисненого повітря під час розширення.

Також очільник компанії Ілон Маск заявляв, що завдяки технологіям SpaceX гіперкар отримає просунутий штучний інтелект. "Ви зможете попросити Roadster автономно виконати будь-який із продемонстрованих трюків, оскільки він матиме власну свідомість", – зазначав раніше генеральний директор Tesla.