Виконав місію до кінця: наземний робот Protector пережив атаку дрона, але не врятувався від наїзду на міну

Наземні роботизовані комплекси Protector, що експлуатує 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес", продовжують виконувати логістичні завдання на найнебезпечніших ділянках фронту навіть під ворожим вогнем.

Однак не завжди ці дистанційно керовані машини повертаються з рейсу. Під час однієї з останніх операцій безпілотна платформа зазнала осколкового ураження від російського FPV-дрона. Як розповідає на своїй ФБ-сторінці "Українська бронетехніка", попри пошкодження, робот не зупинився, продовжив рух і зміг доставити вантаж українським військовим на передових позиціях.

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Бере багато, везе – далеко

Повернутися з місії роботу не судилося. Після успішного виконання завдання на зворотному маршруті НРК Protector підірвався на міні. Отримані пошкодження виявилися критичними, тому евакуювати платформу не вдалося.

У бригаді зазначають, що за один рейс Protector перевозить майже тонну вантажу – продовольство, боєприпаси та інше необхідне майно. Такого запасу вистачає підрозділу приблизно на тиждень.

Для порівняння, більшість легших електричних логістичних платформ здатні транспортувати близько 300 кг на дистанцію до 20 кілометрів.

Найсильніший серед сильних

За відкритими даними, Protector є однією з найпотужніших українських роботизованих логістичних платформ. Комплекс масою близько 4 тонн оснащений 190-сильним дизельним двигуном.

Він здатний розвивати швидкість до 60 км/год та долати до 400 км без дозаправлення. Дальність стійкого керування перевищує 15 км, а повний привід і шини типу Run-Flat дозволяють продовжувати рух навіть після пошкодження коліс.

Ось так виглядає Protector без водія та пілота – ні кабіни, ні педалей, але кузов по всій довжині платформи. Фото: Українська бронетехніка

Окрім доставки вантажів, платформу можуть використовувати для евакуації поранених, транспортування інших роботизованих систем та виконання спеціальних завдань на передовій.

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Логістику не себе перебирають

Protector виробництва компанії "Українська бронетехніка" дедалі активніше залучається до забезпечення підрозділів на передовій. Використання важких наземних роботів дозволяє доставляти вантажі в райони з високою загрозою ударів дронів та артилерії, мінімізуючи ризик для особового складу.

Історія цього рейсу стала ще одним прикладом того, як безпілотні наземні системи беруть на себе найнебезпечнішу роботу на сучасному полі бою.