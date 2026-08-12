Викрадення, погоня та три протоколи: чим завершилася поїздка на чужій Skoda в столиці

Про інцидент повідомили Патрульна поліція України та Патрульна поліція Києва. Екіпажі отримали орієнтування на автомобіль Skoda, яким незаконно заволоділи у Бориспільському районі. Під час патрулювання Деснянського району столиці інспектори Роман Широкань та Ігор Костомаха помітили машину, схожу за описом на розшукувану.

Водій вирішив не зупинятися

Патрульні подали водієві вимогу про зупинку, але той її проігнорував та продовжив рух.

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Поліцейські наздогнали Skoda та змусили водія зупинитися. Чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили та кайданків відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Схожі випадки у столиці траплялися й раніше. Авто24 розповідав, як патрульні затримали нетверезого автовикрадача, який заснув у викраденій машині.

Від перевірки на алкоголь чоловік відмовився

За інформацією поліції, у затриманого були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проходити огляд у встановленому законом порядку він відмовився.

На водія склали протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП, яка стосується керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмови від відповідного огляду.

Ще один протокол патрульні оформили за частиною 1 статті 122-2 КУпАП через невиконання вимоги про зупинку. Також чоловік отримав постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП, оскільки не пред'явив необхідних документів.

Проблема нетверезих водіїв залишається актуальною. Авто24 раніше повідомляв, що кількість оформлених випадків керування напідпитку за рік зросла на 13%.

Тепер справою займаються слідчі

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За даними поліції, слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, яке завдало значної матеріальної шкоди.

Поліція поки називає затриманого ймовірним правопорушником. Остаточну правову оцінку його діям має дати слідство та суд.

Викрадені машини інколи знаходять доволі швидко

Затримання у цьому випадку відбулося після того, як інформацію про автомобіль оперативно передали патрульним екіпажам.

Подібний механізм уже допомагав знаходити викрадені машини у столиці. Наприклад, Авто24 писав про викрадений у Києві Porsche Cayman, який вивезли за допомогою евакуатора. Машину згодом виявили правоохоронці.

Статистика викрадень також показує масштаб проблеми. Раніше у столиці за один рік власники заявили про майже 700 викрадених автомобілів.

Цього разу розшукувану Skoda вдалося помітити безпосередньо під час патрулювання. Спроба водія втекти лише додала до кримінального провадження ще кілька адміністративних матеріалів.