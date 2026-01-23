Випробування нового Hyundai Santa Fe пішли не за планом: прототип згорів майже дотла

Інцидент стався на початковому етапі випробувань рестайлінгу, коли автомобілі ще далекі від фінальної серійної специфікації, зазначає Carscoops. Проте наслідки пожежі виявилися вкрай серйозними.

Читайте також: Hyundai IONIQ 9 став найкращим великим SUV для жінок

Передня частина вигоріла вщент

За повідомленнями місцевих ЗМІ, водієві вдалося вчасно покинути автомобіль, перш ніж полум’я повністю охопило Santa Fe. Пожежники прибули оперативно, однак стримати вогонь не змогли — до їхнього приїзду передня частина позашляховика вже була фактично знищена.

Найбільших ушкоджень зазнав моторний відсік автомобіля: прилеглі зони перетворилися на оплавлену, покручену масу. Попередньо вважається, що займання виникло саме в районі двигуна або поруч із ним.

Hyundai підтвердила інцидент

У Hyundai офіційно підтвердили факт пожежі та повідомили, що розслідують причини інциденту. Водночас компанія утримується від будь-яких коментарів щодо технічної начинки прототипу, зокрема типу силового агрегату, встановленого на тестовому автомобілі. Це особливо цікаво з огляду на те, що Hyundai активно розширює свою лінійку електрифікованих моделей. Існує ймовірність, що оновлений Santa Fe вперше отримає версію EREV.

Також цікаво: Сніг, лід і повний привід: зимовий дрег-рейс компактних кросоверів Honda, Subaru та Hyundai

Можливий дебют нової силової установки

Хоча офіційних технічних характеристик поки що немає, інсайдери припускають, що Santa Fe з розширеним електричним запасом ходу може стати компромісом між класичним ДВЗ та повноцінним електрокаром.

Такий формат особливо привабливий для ринків на кшталт США, де важлива як автономність, так і простота повсякденного використання. Очікується, що нова версія співіснуватиме з нинішнім 2,5-літровим турбобензиновим двигуном, а на окремих ринках збереже й 1,6-літровий турбогібрид.

Hyundai Santa Fe 2024

А що з дизайном?

Питання зовнішніх змін залишається відкритим. Жодних офіційних зображень або описів рестайлінгу Hyundai поки не оприлюднила. Враховуючи неоднозначну реакцію на дизайн Santa Fe п’ятого покоління, виробник може піти на точкові коригування — насамперед у задній частині кузова. Втім, судячи з ранньої стадії розробки, остаточний вигляд оновленого позашляховика ще не затверджено.

Читайте також: Hyundai представив нову Staria Electric: фото

Чекати доведеться довго

Попри гучний інцидент, про затримку проєкту наразі не йдеться. Очікується, що оновлений Hyundai Santa Fe з’явиться на ринку не раніше 2027 модельного року, принаймні у США. До того часу компанія має достатньо часу, аби з’ясувати причини пожежі та внести необхідні корективи.