Високої зарплати прокурору виявилося замало: на чому підзаробляла "права рука" обласного прокурора

За даними слідства, перший заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

Як це все відбувалося так як з'ясовувалося розповідається в офіційних релізах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої анткорупційної прокуратури (САП).

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Частиною хабаря стала Tesla

Як встановили правоохоронці, частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D. Для приховування походження дуже дорогого майна прокурор залучив керівника окружної прокуратури.

Той допоміг знайти підставну особу, на яку оформили довіреність із правом розпорядження автомобілем та його подальшого продажу.

Втім реалізувати цей план не вдалося через арешт електрокара, який Вищий антикорупційний суд наклав у межах іншого кримінального провадження.

Мав солідну посаду, гарну зарплату, доплату і ще багато яких фінансових "смаколиків" від держави, але "мед ложкою" не варто було сьорбати. Фото: НАБУ / САП

Мова йде не тільки про згаданий вище елітний електрокар Tesla, але й про десятки тисяч доларів за закриття кримінальної справи.

Отримав лише частину обіцяних грошей

Окрім автомобіля, тепер уже колишній посадовець отримав ще 13,5 тисячі доларів США через довірену особу.

Решту суми, про яку домовлялися сторони, він так і не отримав через невиконання взятих на себе зобов'язань. За інформацією НАБУ, загальний розмір неправомірної вигоди перевищував 88 тисяч доларів США.

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Підозри трьом фігурантам

Колишнього першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури затримали в порядку статті 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Колишньому керівнику окружної прокуратури інкримінують сприяння в одержанні неправомірної вигоди та легалізацію майна, а третій фігурант отримав підозру у пособництві в одержанні хабаря.

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Викрити схему допомогла угода зі слідством

У САП наголосили, що викриття колишніх прокурорів стало можливим завдяки механізму угод про визнання винуватості. Саме це дозволило правоохоронцям оперативно отримати докази та, за їхніми словами, викрити всю корупційну вертикаль.

Водночас відповідно до Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.