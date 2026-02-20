Вже не червоний: на Mazda CX-5 дебютує новий колір кузова Navy Blue Mica

Японська компанія Mazda Motor Corporation оголосила про запуск нового фірмового кольору кузова — Navy Blue Mica. Прем’єра відбудеться на новому CX-5, який залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Компанія розраховує, що цей відтінок стане «стандартом темно-синього» для лінійки на роки вперед.

До речі Новий електромобіль Mazda дебютує не раніше 2029 року

Синій — історична візитівка Mazda

Синій колір давно є частиною ДНК Mazda. Ще у 1970-х роках Mazda Blue використовувався як корпоративний символ. Перший CX-5 також дебютував у синьому відтінку. Загалом бренд створив понад 150 кольорів із назвою “blue”.

Новий Navy Blue Mica — еволюція знайомого Deep Crystal Blue Mica, але з глибшим тоном та більш насиченою світлотінню.

“Висока роздільна здатність” у фарбі

Mazda описує концепцію нового кольору словом “high resolution”. Йдеться не про цифрову графіку, а про чіткість і контраст у відображенні світла.

Інженери використали нову комбінацію мікрочастинок слюди (mica), які розташовані горизонтально в шарі фарби. Це дозволяє:

підсилити насиченість у світлих зонах;

додати глибини в тінях;

підкреслити лінії кузова в будь-яку погоду — від яскравого сонця до дощу.

У результаті кузов виглядає більш рельєфним і “живим”, а поверхня створює ефект глибини навіть у статичному положенні.

Чому Mazda робить ставку саме на CX-5

Mazda CX-5 — це стратегічна модель для бренду. Саме тому новий колір дебютує на кросовері, який орієнтований на щоденне використання.

Mazda підкреслює, що Navy Blue Mica створювався з фокусом на повсякденність. Тобто це не екзотичний шоу-карний відтінок, а практичний і водночас емоційний колір, який має добре виглядати і в місті, і на трасі.

Філософія кольору як частина “joy of driving”

Для Mazda колір — це частина загальної дизайнерської концепції. Бренд традиційно говорить про “радість водіння” і намагається передати емоцію через форму та світлотінь.

Новий відтінок має підсилити відчуття енергії та руху навіть у статичному авто. Глибокий темно-синій виглядає стримано, але водночас преміально — це ставка на універсальність, яка не втратить актуальності через кілька сезонів.

До речі Тест-драйв Mazda CX-5

Чи з’явиться колір в Україні

Поки що Mazda анонсувала Navy Blue Mica для нового CX-5 на закордонних ринках. Однак з огляду на популярність моделі в Україні, ймовірність появи цього відтінку у локальній специфікації досить висока.

Для українських покупців темно-сині кольори традиційно асоціюються з практичністю, меншою помітністю забруднень і вищою залишковою вартістю на вторинному ринку. Тож новий відтінок може стати одним із найбільш затребуваних у гамі.