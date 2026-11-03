Вживані електромобілі в США раптово подорожчали: ціни вражають і вже обігнали бензинові авто

Як повідомляє аналітична компанія iSeeCars, у період з вересня 2025 по вересень 2026 року середня вартість вживаних електромобілів в США зросла на 9,8 відсотка. Дослідники проаналізували понад 1,5 мільйона автомобілів віком від одного до п'яти років, щоб зафіксувати цю зміну тренду.

Зараз середній електрокар з пробігом коштує 32 533 долари, тоді як за бензинову машину просять 31 954 долари. Різниця становить 579 доларів на користь електричних авто, хоча ще рік тому вони були на понад дві тисячі дешевші за традиційні машини з ДВЗ. Найдорожчим варіантом на вторинному ринку залишаються гібриди із середнім прайсом у 34 476 доларів.

Виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер пояснює таку динаміку зростанням цін на пальне, що робить електрифікований транспорт привабливішим для покупців. "Електричний сегмент також відновився після турбулентності попиту, викликаної втратою федеральних пільг рік тому", – зазначив експерт.

Які електромобілі розлітаються найшвидше

Електричні авто тепер проводять значно менше часу на майданчиках дилерів. У вересні електромобілі чекали свого покупця в середньому 41,9 дня, що майже на два тижні швидше, ніж бензинові машини, та помітно оперативніше за гібриди.

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Абсолютним рекордсменом зі швидкості продажу став Audi Q4 Sportback E-Tron, який знаходить нового власника всього за 29,8 дня. До трійки лідерів також увійшли Toyota bZ4X та Lexus RZ 300e з показниками 33,3 та 34,3 дня відповідно. Зазвичай найшвидше розкуповують компактні та доступні моделі.

Натомість великі та дорогі електричні пікапи чи позашляховики можуть зависати у продажу на місяці. Найдовше покупці придивляються до Cadillac Escalade IQ, який чекає на угоду майже 129 днів, а також до GMC Sierra EV та Chevrolet Silverado EV.

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