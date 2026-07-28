Xiaomi готує гібридні позашляховики Skynomad з витратою 5,7 літра бензину на 100 кілометрів

Автовиробник представить повну архітектуру Xiaomi Kunlun, що включає однойменну платформу, подовжувач запасу ходу Kunlun Super Range Extender та комплекс безпеки Kunlun All-Domain Safety, на технічній презентації вже 30 липня, пише CarNewsChina.

Основою гібридної системи став 1,5-літровий турбодвигун з індексом M15DRE потужністю 112 кВт (152 к.с.), розроблений спільно з компанією Harbin Dongan Auto Engine. Він виконуватиме роль подовжувача запасу ходу. Загалом на установку з електромоторів та ДВЗ надається гарантія терміном на 8 років або 160 000 кілометрів пробігу. Технічне обслуговування після першого сервісного візиту передбачене раз на три роки або кожні 30 000 кілометрів.

Технічні параметри моделей Skynomad N90 Max та N70 Max

Засновник, голова правління та генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь поділився результатами дорожніх випробувань прототипу N90 Max. Тестовий автомобіль розпочав випробування у січні 2026 року і за шість місяців подолав понад 60 000 кілометрів через такі міста, як Пекін, Шеньян, Чанчунь, Хулуньбуй, Шанхай, Гуанчжоу, Хайкоу, Санья, Наньнін та Куньмін.

Згідно з нормативними документами, модель Skynomad N90 Max має такі габарити:

Довжина: 5285 мм

Ширина: 1998 мм

Висота: 1825 мм (кемпінгова версія – 1925 мм)

Колісна база: 3080 мм

Автомобіль пропонуватиметься у п'ятимісному виконанні та семимісному із компонуванням 2+2+3. Силова установка N90 Max об'єднує бензиновий турбомтор й два електродвигуни потужністю 210 кВт (285 к.с.) та 100 кВт (135 к.с.). Акумуляторна батарея ємністю 76 кВт-год забезпечує запас ходу на суто електричній тязі від 363 до 370 кілометрів за циклом WLTC.

Компактніший Skynomad N70 Max має довжину 4960 мм, ширину 1998 мм, висоту 1765 мм та колісну базу 2950 мм. Для цієї п'ятимісної моделі передбачені варіанти з одним або двома електродвигунами та батареями ємністю 52 кВт-год або 76 кВт-год. Запас ходу на електротязі становить від 265 до 380 кілометрів залежно від обраної модифікації.

Ринкові показники Xiaomi