Xiaomi представила гібридні позашляховики Skynomad N70 та N90 з розкішним салоном та приємною ціною

На відміну від повністю електричних моделей бренду, таких як седан SU7 та кросовер YU7, представники сімейства Skynomad є гібридами з подовжувачем запасу ходу (EREV).

Силова установка з подовжувачем запасу ходу та батарея

У гібридній системі під назвою "Kunlun" задіяно 1,5-літровий бензиновий двигун Changan потужністю 150 к.с., який виконує роль генератора для підзарядки акумулятора і не має прямого зв'язку з колесами. Рух автомобіля забезпечують електродвигуни – один на задній осі або два у повнопривідних версіях.

Для моделей пропонуються два варіанти літій-іонних акумуляторів: базовий ємністю 52 кВт-год та блок типу NMC ємністю 76 кВт-год. П'ятимісний позашляховик N70 із батареєю на 76 кВт-год здатний подолати виключно на електротязі до 505 км за китайським вимірювальним циклом CLTC. Більший та важчий шестимісний N90 з аналогічним акумуляторним блоком має запас ходу на електротязі до 464 км. Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом відновлення ємності батареї з 20% до 80% триває 18 хвилин.

Габарити й трансформація салону

Довжина позашляховика N70 становить 4 960 мм при колісній базі 2 950 мм, тоді як довжина N90 досягає 5 285 мм, а його колісна база розширена до 3 080 мм. Ширина обох моделей однакова – 1 998 мм, а висота N90 становить 1 825 мм проти 1 785 мм у N70.

Збільшені розміри дозволили розмістити у N90 третій ряд сидінь із посадковій формулою 2+2+3. Головною особливістю інтер'єру обох моделей стала можливість розвертати передні сидіння на 180 градусів обличчям до пасажирів другого ряду, створюючи простір для відпочинку або роботи.

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