Xiaomi знизив ціну кросовера YU7 до рівня Tesla: в чому її особливості

Представники Xiaomi EV підкреслили, що попри зниження вартості, початкова версія повністю зберегла фірмовий сімейний дизайн, отримала надійні конфігурації безпеки, великий запас ходу та підтримку системи швидкої зарядки, зазначає CnEVPost.

За словами Xiaomi, логістичні процеси компанії наразі оптимізовані настільки, що клієнти за умови наявності обраної машини на складі дилерського центру можуть отримати її та виїхати з автосалону всього за дві години. Окрім цього, для стимулювання попиту покупцям, які оформлять замовлення на стандартний варіант до 30 червня 2026 року, запропонують п'ятирічну кредитну програму з низькою відсотковою ставкою та безкоштовний довічний доступ до фірмової системи інтелектуального автопілота.

Виправлення стратегічної помилки та перезапуск моделі

Засновник, голова правління та генеральний директор концерну Xiaomi Лей Цзюнь під час офіційної презентації відкрито визнав, що торішнє рішення скасувати вихід базової версії було стратегічною помилкою. Цей доступний варіант інженери та маркетологи планували запустити одразу, проте в останню хвилину перед офіційним комерційним дебютом позашляховика проєкт відправили в архів.

Під час виступу генеральний директор заявив, що тепер цей крок виправлено, і повернення доступної модифікації має на меті завоювати частку ринку та поставити під загрозу продажі Tesla Model Y у Китаї. Через появу нової початкової версії колишню базову модифікацію кросовера перейменували на Xiaomi YU7 Long Range, проте її стартова ціна залишилася на колишньому рівні у 253 500 юанів.

Технічні характеристики та порівняння з Tesla Model Y

Нова стандартна версія YU7 пропонує високі технічні показники та передове оснащення, яке за багатьма критеріями перевершує американського конкурента:

Автомобіль укомплектований літій-залізофосфатним тяговим акумулятором ємністю 73,0 кВт-год. За китайським циклом CLTC цей блок забезпечує дальність пробігу на одному заряді до 643 кілометрів. Завдяки сучасній архітектурі процес заповнення енергії з 10% до 80% триває всього 20 хвилин.

Кросовер отримав електродвигун розташований на задній осі. Задньоприводна компоновка дозволяє прискорюватися з місця до першої сотні за 5,9 секунди.

Модель за замовчуванням оснащується повним набором високоефективного обладнання для автономного водіння, який є ідентичним для всієї лінійки. Комплекс включає оптичний далекомір LiDAR, передовий 4D-міліметровий радар та найновіший обчислювальний чіп Nvidia Thor, продуктивність якого сягає солідних 700 TOPS.

Для порівняння, вартість базової модифікації Tesla Model Y на китайському ринку стартує з позначки 263 500 юанів, що суттєво дорожче за новинку. При цьому початкова версія американського кросовера із заднім приводом оснащується меншим акумулятором ємністю 62,5 кВт-год, а її максимальний запас ходу за аналогічним циклом CLTC обмежений відміткою у 593 кілометри.

Ринкові успіхи Xiaomi