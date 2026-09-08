Xiaomi шокувала цінами на новий кросовер SkyNomad N70: він більший за Tesla Model Y, але коштує значно дешевше

На ринку гібридних автомобілів з'явився новий серйозний гравець, який змушує конкурентів нервово переглядати свої прайси. Ця новинка пропонує флагманські габарити та передові технології за ціною базових моделей.

Як повідомляє авторитетне видання Carscoops, китайський технологічний гігант Xiaomi офіційно оголосив ціни на свій новий гібридний кросовер SkyNomad N70, і вони виявилися навіть нижчими, ніж очікувалося під час попередніх анонсів. Базова версія N70 Pro стартує з позначки всього 209 900 юанів (приблизно 31 275 доларів), тоді як топова комплектація N70 Max обійдеться покупцям у 239 900 юанів (близько 35 745 доларів). На тлі цих цифр популярна Tesla Model Y, яка збирається в Китаї і коштує від 263 500 юанів (39 270 доларів), виглядає відверто дорогою. Більше того, новий кросовер виявився дешевшим навіть за власну електричну модель Xiaomi YU7, прайс на яку починається з 253 300 юанів.



Xiaomi Built An SUV Bigger Than A Model Y For Thousands Less / Xiaomi

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На чому побудований SkyNomad N70?

На відміну від суто електричних седана SU7 та кросовера YU7, нова лінійка SkyNomad побудована на абсолютно новій платформі Kunlun, розробка якої тривала з початку 2023 року. Як зазначається на Xiaomi Global, головна фішка цієї архітектури – ідеально пласка підлога довжиною 2,9 метра з мінімальним нахилом у 2,95 градуса. Автомобіль вийшов дійсно масивним: його довжина становить 4960 мм, ширина – 1998 мм, а висота – 1785 мм при колісній базі 2950 мм. Якщо порівнювати зі стандартною Tesla Model Y, то "китаєць" довший на 162 мм. Найближчим конкурентом за габаритами є подовжена шестимісна Model Y L, але за неї Tesla просить аж 339 000 юанів (50 500 доларів), при цьому N70 все одно ширший на 78 мм і вищий на 116 мм.

Яка техніка у гібридного кросовера?

Технічно SkyNomad N70 – це EREV (електромобіль зі збільшеним запасом ходу). Під капотом ховається 1,5-літровий турбодвигун M15DRE потужністю 112 кВт (150 кінських сил) від компанії Dongan, яка є дочірньою структурою Changan. Цей агрегат не має прямого зв'язку з колесами, а працює виключно як генератор для підзарядки батареї. Цікаво, що інженери змогли інтегрувати систему "5-в-1", об'єднавши водяне охолодження, кондиціонер та компресор, що дозволило скоротити довжину моторного відсіку до 1265 мм і віддати максимум простору пасажирам. Генератор "перетравлює" бензин з октановим числом 92, 95 та 98, а обслуговувати його потрібно раз на три роки або кожні 30 000 кілометрів.

Справжньою революцією стала нова батарея під назвою Dragonscale (на внутрішньому ринку відома як Longjia), розроблена спільно з CALB та Sunwoda Power. Як повідомляє Notebookcheck, Xiaomi пішла на безпрецедентний крок і оголосила довічну гарантію від самозаймання. Якщо батарея загориться через заводський дефект, компанія просто видасть власнику новий автомобіль такої ж комплектації. Акумулятор захищений високовольтними ізоляторами, що спрацьовують за мілісекунди, та хмарною системою Cloud BMS на базі штучного інтелекту, яка моніторить стан осередків у десять разів частіше за державні стандарти Китаю. Щоправда, тут є маркетинговий нюанс: ця розкішна гарантія діє лише для перших приватних власників і анулюється, якщо авто працює в таксі або перепродається. Крім того, власнику доведеться оплачувати підписку на хмарні сервіси для роботи тієї самої системи Cloud BMS.

Які характеристики та оснащення салону?

На папері характеристики виглядають дуже привабливо. Базова версія N70 Pro отримала один електромотор на задній осі потужністю 282 кінські сили та літій-залізо-фосфатну батарею на 52 кВт-год. Цього вистачає на 351 км суто електричного пробігу, а з повним баком бензину кросовер може подолати до 1351 км. Топова модифікація N70 Max може похизуватися двома моторами із сумарною віддачею 416 "конячок", пневмопідвіскою та більшою NMC-батареєю на 76 кВт-год. Електричний запас ходу тут становить 505 км, а загальний – солідні 1461 км.

Незважаючи на відверто демпінгову ціну, оснащення салону тут на рівні преміум-класу. П'ятимісний N70 має передні крісла, які можуть розвертатися на 180 градусів. У базі йде підігрів та вентиляція всіх сидінь, величезний 20-дюймовий проекційний дисплей (HUD), 16,1-дюймовий екран мультимедіа та 8,8-дюймова панель приладів. За розваги відповідає процесор Snapdragon 8 Gen 3, на якому "крутиться" фірмова оболонка HyperOS. Версія Pro має 14 динаміків, тоді як Max отримала аудіосистему на 25 динаміків. Завдяки п'яти довгим рейкам у підлозі, другий ряд сидінь можна зсувати на 600 мм, гнучко налаштовуючи простір. Кузов автомобіля на 91,3% складається з високоміцної сталі та алюмінієвого сплаву, а за безпеку відповідають 9 подушок.

Що ще показали на презентації?

Разом із N70 на презентації в Пекіні засновник компанії Лей Цзюнь показав і старшого брата – флагманський 7-місний SkyNomad N90 Max. Його ціна склала 269 900 юанів (близько 40 215 доларів), що на 30 тисяч дешевше, ніж обіцяли під час літніх пресейлів. Також показали кемпінгову версію N90 Max Studio з висувним дахом-наметом та підігрівом підлоги за 299 900 юанів. З такими прайсами Xiaomi стає серйозною загрозою для головних конкурентів у сегменті великих EREV-кросоверів – Li Auto L9 та AITO M9 від Huawei, які коштують від 400 000 юанів. За інформацією CarNewsChina, трафік у фірмових магазинах бренду зріс у рази, і лише за перший тиждень компанія могла зібрати до 100 тисяч попередніх замовлень. Збирають ці машини на сучасному суперзаводі Xiaomi EV у Пекіні, де рівень автоматизації зварювання кузовів сягає 91% завдяки роботі 700 роботів.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про реальні випробування старшої моделі лінійки. Наприкінці серпня заступник гендиректора з маркетингу Сюй Цзеюнь провів масштабний тест-драйв N90 Max, стартувавши від Центру майбутнього 5G у Шанхаї до заводського комплексу в Пекіні. У салоні перебували чотири людини та 50 кг вантажу, працював клімат-контроль. Автомобіль рухався під керуванням автопілота Hyper Autonomous Driving, за роботу якого відповідає потужний чіп Nvidia Drive AGX Thor. Середня швидкість на шосе трималася на рівні 104 км/год. У таких реальних умовах суто електричний пробіг склав 323,6 км (замість паспортних 464 км), а загальний реальний запас ходу досяг 1284 км, що становить близько 75,3% від ідеальних лабораторних показників циклу CLTC. Реальна витрата палива після розряджання батареї зафіксувалася на позначці 6,7 л/100 км.