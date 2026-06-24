Як дороги Вінниччини збагатили чиновників і підприємців на понад 60 млн грн бюджетних коштів

Організатором оборудки правоохоронці називають 63-річного приватного підприємця. До реалізації схеми він залучив своїх синів, підконтрольні товариства з обмеженою відповідальністю, а також посадовців Вінницького та Жмеринського районів.

Загалом слідчі повідомили про підозру десятьом фігурантам. Серед них – голова однієї із сільських рад та начальник відділу житлово-комунального господарства. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

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Як працювала схема

За версією слідства, упродовж 2023–2025 років учасники групи організували механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт дорожнього покриття.

Для цього до актів виконаних робіт, довідок про їхню вартість та іншої виконавчої документації вносилися неправдиві відомості щодо фактичних обсягів робіт, вартості будівельних матеріалів та їхньої відповідності державним стандартам.

Крім того, під час ремонтів використовувалася асфальтобетонна суміш, виготовлена на нелегальних виробництвах.

"Сторони домовилися "економити" на матеріалах, зокрема використовувати для покриття асфальтобетонну суміш, що не відповідала вимогам ДСТУ. Встановлено, що вона виготовлялася на підприємстві, яке не мало дозвільних документів, сертифікатів якості й не проходило лабораторного контролю, – зазначили в прокуратурі Вінничини

Що вилучили під час обшуків

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони, банківські картки, готівку, чорнові записи, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.

Також були вилучені печатки підприємств, які, за даними слідства, використовувалися у схемі, транспортні засоби, спеціальна вантажна техніка та виробниче обладнання.

Підозру отримали відразу десять учасників схеми, але статті у них не однакові. Фото: поліції та прокуратори з кримінального провадження

Кому оголосили підозри

Серед підозрюваних – організатор схеми, двоє його синів, бухгалтерка та фінансисти підконтрольних підприємств, голова сільської ради, начальник відділу ЖКГ, інженер та ще двоє учасників оборудки.

Фігурантам інкримінують організацію та пособництво у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

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Запобіжні заходи

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності строком до трьох років та конфіскацію майна.

Оперативний супровід розслідування здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань та Управління СБУ у Вінницькій області.