Як Китай захопив ринок нових авто в Україні: 40 тисяч машин і революція “сірих” електрокарів

Про феномен “китайського буму” в Україні у свіжому подкасті говорили голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький та співзасновник ІДА Остап Новицький. Експерти вважають, що ринок перейшов точку неповернення.

До речі китайські авто зайняли 30% українського ринку

Україна на фоні Європи

У 2025 році китайські автовиробники продали в Європі близько 811 тисяч авто — майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Частка брендів із КНР у ЄС досягла 6,1%.

Лідером у Європі стала MG, на другому місці — BYD із вибуховим зростанням.

Але в Україні ситуація унікальна. У нашому ТОП-15 майже немає моделей, які постачаються офіційно. Це “сірий” імпорт машин, створених для внутрішнього ринку Китаю. Вони на 30–40% дешевші за європейські версії. І саме ціна стала головним аргументом.



Де “осідають” китайські авто

Майже 40% усіх реєстрацій припадає на Київ та Київську область. Далі — Дніпропетровщина, Одещина та Львівщина.

Причина очевидна: зарядна інфраструктура. Великі міста мають густу мережу ЕЗС, а мешканці мегаполісів щодня проїжджають 50–80 км у заторах. Економія стає відчутною.

Периферія поки відстає — через слабку інфраструктуру та перебої з електрикою.

Чому українці ризикують

Ринок розвивається всупереч класичним правилам. Люди купують авто без офіційної гарантії, часто не бачачи їх наживо.

Головний технічний бар’єр — китайський стандарт зарядного порту GBT. В Україні домінує CCS2. Це створило цілий новий бізнес: адаптери, перепрошивка софту, переробка BMS-плат.

Ринок уже перетнув 5% насиченості — це економічна точка буму. Коли новий тип товару перестає бути екзотикою.

До речі китайці кидають виклик Toyota RAV4

Топ-15 авто Made in China

Беззаперечний лідер — BYD Song Plus (3 168 авто). Його Blade Battery стала психологічним проривом: літій-залізо-фосфатний акумулятор практично не займається навіть при механічному пошкодженні.

У преміумі домінує Zeekr. Моделі Zeekr 7X та Zeekr 001 стали символами успіху в IT-середовищі. Тут 800-вольтова архітектура, пневмопідвіска і салон, який перевершує ранні Tesla за якістю матеріалів.

Емоційний сегмент представляє BYD Leopard 3 — футуристичний позашляховик суббренду FangChengBao. Свою нішу зайняли і “японці китайського походження” — Honda e:NS1 та Honda e:NP2. Є й “німці з Китаю” — Volkswagen ID.4 та Audi Q4 e-tron китайського складання.

Єдиний офіційний представник у рейтингу — MG ZS EV.

Китайська формула успіху

Китайські гіганти — FAW, SAIC, Dongfeng, GAC — пройшли шлях від копіювання до створення спільних підприємств із Volkswagen, Honda та Mercedes.

Отримавши доступ до західних технологій, Китай додав власну експертизу в електроніці й батареях. Сьогодні вони виробляють усе — від мікросхем до силових модулів.

Поки європейський бренд готує фейсліфтинг 4–5 років, китайці за цей час випускають три нові моделі.

Також цікаво котики рекламують нове китайське авто

А що далі?

Україна стала своєрідним “sandbox” для китайських технологій. Без митних бар’єрів, але з реальними кліматичними й енергетичними викликами.

Головний тест — вторинний ринок. Ми входимо в еру Software-Defined Vehicles. Через 3–5 років вартість Zeekr чи BYD залежатиме не від стану підвіски, а від оновлень “по повітрю” та підтримки серверів.

І поки Європа будує тарифні бар’єри, Україна демонструє, як виглядає ринок в умовах максимальної конкуренції. Не виключено, що наш досвід стане кейсом для всієї Східної Європи.