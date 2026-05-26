Як на кордоні діє законна схема переправлення ухилянтів до країн Євросоюзу: все просто, але за гроші

Підприємливі перевізники оформлювали на роботу водіями міжнародних рейсів чоловіків мобілізаційного віку. При цьому таким "далекобійникам" було не обов’язково було мати необхідну кваліфікацію за обраною спеціальністю.

Про таку схему переправлення охочих виїхати з України розповіла у своєму релізі пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Оформлювали "водіями" міжнародних перевезень

За даними слідства, підприємці вносили військовозобов’язаних до системи "Шлях" як водіїв міжнародних перевезень, хоча фактично ті не працювали у транспортних компаніях та не виконували жодних рейсів.

Пікантність ситуації була в тому, що після перетину кордону чоловіки до України не поверталися й далі "далекобійниками" вже не вважалися.

Підіймати хвилю тривоги жоден з перевізників навіть не пробував, оскільки такий сценарій заздалегідь обумовлювався сторонами.

Схема працювала кілька років

Один із підозрюваних – 41-річний мешканець села Заріччя Хустського району. За версією слідства, він використовував доступ до системи "Шлях", оформлений на батька-перевізника.

Правоохоронці вважають, що упродовж 2022–2025 років через цю схему за кордон виїхав 21 чоловік призовного віку

Достеменно встановлено, що їхня "робота водіями" завершувалася одразу після проходження пункту пропуску.

Інший фігурант справи – підприємець із села Вільхівці Тячівського району. Слідство вважає, що з липня 2024 року по травень 2025 року він допоміг виїхати ще п’ятьом чоловікам через пункт пропуску "Ужгород".

Підозра та розслідування

Обом підприємцям інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період за ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Система "Шлях" була створена для забезпечення міжнародних вантажних перевезень в умовах воєнного стану, однак останніми роками правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення схем її незаконного використання.