Як не потрапити у ДТП з мотоциклом: практичні поради для водіїв авто

Аварії за участю мотоциклів часто мають важчі наслідки, ніж звичайні ДТП. Причина проста: мотоцикл менш помітний і значно вразливіший. Дуже часто відповідальність за такі ДТП має кримінальний характер тому їх уникненню варто приділити увагу.

Дивіться двічі – мотоцикл легко “зникає”

Через невеликі габарити мотоцикл складніше помітити в потоці. Класична помилка – водій дивиться, але не “бачить”.

Особливо уважно перевіряйте:

перехрестя

виїзд із другорядної дороги

розвороти та повороти ліворуч

Мотоцикл може з’явитися значно швидше, ніж здається.

Оцінюйте швидкість інакше

Людське око гірше визначає швидкість малих об’єктів. Через це мотоцикл здається повільнішим, ніж є насправді.

Наслідок – небезпечні маневри “на випередження”, які часто закінчуються ДТП.

Перевіряйте “сліпі зони”

Перед перестроюванням обов’язково:

Подивитись у дзеркало

Увімкнути поворотник

Подивитись у дзеркало

Мотоциклісти часто рухаються між рядами або ближче до розмітки, де їх легко не помітити. Українскі правила дорожнього руху це не забороняють. У досвідчених байкерів навіть є жарт: мотоциклісти як вампіри – у дзеркалах не відображаються.

Дотримуйтеся дистанції

Мотоцикл гальмує швидше, але також менш стабільний при різких маневрах.

Не варто:

підрізати

“тиснути” ззаду

різко перебудовуватись перед ним

Безпечна дистанція — критично важлива.

Будьте уважні на світлофорах

Типові ситуації ризику:

мотоцикл стартує швидше за авто

об’їжджає потік між рядами (що не є порушенням)

з’являється поруч у “мертвій зоні”

Перед початком руху переконайтесь, що поруч немає двоколісних.

Не відкривайте двері навмання

У місті це одна з частих причин ДТП.

Перед тим як відкрити двері:

подивіться в дзеркало

переконайтесь, що ніхто не наближається

Погода і покриття мають значення

Для мотоцикліста небезпечні:

дощ

пісок або пил на дорозі

ями та нерівності

У таких умовах їх поведінка може бути менш передбачуваною.

Як вберегтись від аварії з мотоциклом

Головна проблема — не швидкість мотоциклів, а їхня непомітність і неправильна оцінка ситуації водіями авто. Якщо свідомо підвищити увагу в критичних моментах, більшість таких ДТП можна уникнути.

Ті, хто пробував їздити на байку у місті добре розуміють логіку руху двоколісних і мають набагато менший шанс потрапити у аварію за участі мотоцикла.

Уважність – ключовий момент. Якщо вчасно побачити мотоцикл буде час зреагувати і уникнути аварії.

Неухильне дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпечної їзди на будь-кому виді транспорту.