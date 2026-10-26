Як обдурити паркувальників: позашляховик BYD поїхав на трьох колесах, щоб скинути блокувач коліс

Як повідомляє видання Carscoops, курйозний інцидент потрапив на відео в китайському місті Ляньюньган. На кадрах видно, як темно-зелений позашляховик спокійно виїжджає з паркувального місця, тримаючи ліве переднє колесо на висоті близько 30 сантиметрів над землею.

Хоча ролик виглядає як згенерований штучним інтелектом, це абсолютно реальна функція автомобіля. Секрет полягає в передовій системі підвіски DiSus-P Ultra від компанії BYD, яка оснащена двоклапанними амортизаторами. Звісно, інженери розробляли цю фішку зовсім не для втеч від поліції. Головна мета системи – дозволити водієві легко замінити пробите колесо без використання домкрата або безпечно доїхати до шиномонтажу на невеликій швидкості.

Порятунок на бездоріжжі

Крім того, технологія неабияк допомагає на складному рельєфі. За даними виробника, гідравліка видає понад 8,5 тонн підйомної сили та здатна утримувати колесо в повітрі до 24 годин. Це означає, що перед великим каменем, колодою чи глибокою колією водій може просто підтиснути одне колесо. Такий трюк суттєво збільшує кліренс і дозволяє машині переповзати перешкоди, хоча функція працює лише на швидкості до 15 км/год.

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Що робити інспекторам?

Схоже, що тепер китайським паркувальним інспекторам доведеться шукати нові методи впливу на порушників. Звичайні пристрої для блокування коліс проти таких просунутих позашляховиків уже не працюють.