Як обманюють пасажирів таксі за кордоном і чого варто остерігатися в Україні

Шахрайство в таксі — не вигадка з кіно і не проблема минулого. У 2025 році страхова компанія AllClear провела власне дослідження і визначила країни, де туристи найчастіше стикаються з обманом у таксі. До першої трійки увійшли Туреччина, Індія та Таїланд.

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Найчастіше такі схеми працюють там, де є великий потік туристів: біля аеропортів, вокзалів, готелів, історичних центрів, нічних клубів та популярних туристичних локацій. Пасажир у таких місцях часто поспішає, не знає реальної вартості поїздки і не хоче витрачати час на суперечки.

“Лічильник зламаний”: найстаріша схема обману

Один із найпоширеніших видів шахрайства — відмова від лічильника. Водій може заявити, що таксометр “не працює”, “зламався” або “сьогодні не використовується”, і запропонувати фіксовану ціну.

Зазвичай така ціна суттєво вища за реальну вартість поїздки. Для туриста це виглядає як звичайна місцева практика, особливо якщо він не знає тарифів і не має часу розбиратися. Насправді ж “поломка” лічильника часто є лише способом змусити пасажира погодитися на завищену оплату.

Найчастіше така схема трапляється біля аеропортів і вокзалів, де водії розраховують на втому пасажира після дороги та його бажання якнайшвидше дістатися готелю.

Багаж як інструмент психологічного тиску

Ще одна поширена схема — маніпуляція з багажем. Водій може швидко взяти валізу пасажира і покласти її в багажник ще до того, як людина погодилася на поїздку або уточнила ціну.

Після цього відмовитися психологічно складніше. Пасажиру потрібно просити водія відчинити багажник, діставати речі назад і потенційно вступати в конфлікт. Багато людей у такій ситуації вирішують “не створювати незручностей” і погоджуються на умови водія, навіть якщо ціна або маршрут викликають сумніви.

Часто така поведінка супроводжується поспіхом: “сідайте швидше”, “там заборонено стояти”, “зараз поїдемо”, “потім домовимось”. Саме в цей момент пасажиру варто зупинитися і спочатку уточнити вартість, маршрут та спосіб оплати.

“Термінал не працює”: як змушують платити готівкою

Ще одна типова ситуація — несправний картковий термінал. Водій може повідомити, що оплатити карткою неможливо, бо термінал “не ловить зв’язок”, “розрядився” або “зламався”.

На практиці це може бути способом змусити пасажира платити готівкою. У такій ситуації водій отримує більше простору для маніпуляцій: округлити суму, сказати, що немає решти, або змінити умови оплати вже наприкінці поїздки.

Особливо неприємно, коли пасажир дізнається про “проблему з терміналом” лише після завершення маршруту. Тому спосіб оплати краще уточнювати до початку поїздки, а не після прибуття.

Довгий маршрут замість короткого

Об’їзди — ще одна класична схема завищення вартості поїздки. Водій може свідомо обирати довший маршрут, їхати другорядними вулицями або пояснювати зайві кілометри заторами, ремонтом дороги чи аварією.

Пасажиру, який погано знає місто, складно одразу зрозуміти, що його везуть не найкоротшим шляхом. Особливо це стосується туристів або людей, які вперше опинилися в певному районі.

У результаті пасажир отримує більшу суму за лічильником, хоча поїздку можна було здійснити швидше і дешевше. Найпростіший спосіб захисту — паралельно перевіряти маршрут у навігаторі та не соромитися запитувати, чому водій відхиляється від оптимального шляху.

Чому райд-хейлінг зменшує ризики

Більшість класичних схем шахрайства значно складніше реалізувати у райд-хейлінгових сервісах. У застосунку пасажир заздалегідь бачить ціну, маршрут, дані автомобіля та водія, а також може оплатити поїздку безготівково.

Крім того, у таких сервісах працює система рейтингів, відгуків і підтримки. Якщо водій порушує правила, пасажир може залишити скаргу, а платформа — винести попередження, обмежити доступ до замовлень або заблокувати водія.

В Україні райд-хейлінгові сервіси вже значно популярніші за класичне “таксі з руки”, особливо у великих містах. Саме тому частина традиційних схем обману тут трапляється рідше. Але це не означає, що ризиків немає взагалі.

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Які “сліпі зони” залишаються в Україні

Навіть у райд-хейлінгу пасажиру варто залишатися уважним. У сервісі OnTaxi попереджають: якщо водій просить скасувати поїздку в застосунку й оплатити її напряму, це має насторожити.

Так само підозрілими є ситуації, коли водій без вагомої причини ігнорує рекомендований застосунком маршрут, намагається змінити умови поїздки вже після подачі авто або маніпулює часом очікування.

Головне правило — не виходити за межі платформи. Саме застосунок є захистом пасажира: у ньому фіксується маршрут, вартість, час поїздки, автомобіль, водій та історія замовлення. Якщо пасажир погоджується на “домовленість напряму”, цей захист фактично зникає.

Що робити пасажиру