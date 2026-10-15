Як переоформити авто через довіреність: у МВС назвали головні вимоги до документів

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, процедура представництва вимагає уважності до деталей, адже адміністратори ретельно перевіряють повноваження кожної особи. Щоб візит пройшов успішно, представнику потрібно мати при собі власний паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Вимоги для фізичних осіб

Якщо власником машини є звичайний громадянин, його інтереси можна представляти виключно за нотаріально посвідченою довіреністю. Цей документ обов'язково має бути виписаний на спеціальному бланку.

У тексті довіреності слід максимально чітко прописати всі дозволені дії. Наприклад, якщо ви плануєте залишити старі номерні знаки на відповідальне зберігання, це має бути окремо зазначено в документі, інакше адміністратор просто не зможе надати цю послугу.

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Перед поїздкою до установи варто зробити нотаріально завірену копію довіреності та перевірити термін її дії. Працівники МВС в обов'язковому порядку перевіряють чинність документа через Єдиний реєстр довіреностей.

Нюанси для бізнесу та компаній

Для юридичних осіб діють дещо інші правила підтвердження повноважень. Представник підприємства має надати довіреність на фірмовому бланку з підписом керівника, причому нотаріус тут потрібен лише тоді, коли це прямо вимагає статут компанії.

Крім довіреності, яка просто уповноважує конкретну людину діяти від імені фірми, знадобиться ще й організаційно-розпорядчий документ. Це може бути наказ або рішення керівництва про проведення конкретної дії з транспортом, наприклад, зняття з обліку чи перереєстрації.

Додаткові можливості сервісних центрів

Нагадаємо, що в сервісних центрах МВС діє система пріоритетного обслуговування для певних категорій громадян. Зокрема, військовослужбовці, люди з інвалідністю та члени сімей загиблих захисників можуть отримати послуги поза чергою, якщо оформлюють транспорт для власних потреб.

Також раніше ми писали, що робота територіальних підрозділів повністю адаптована до можливих відключень світла. Установи забезпечені генераторами та альтернативними каналами зв'язку, тому переоформити авто чи скласти іспит можна навіть під час блекаутів.