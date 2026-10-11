Як правильно почати рейс на комерційному авто з тахографом: покрокова інструкція для водія

Тахограф фіксує не лише час за кермом, а й інші періоди роботи, відпочинку та доступності водія. Саме тому перед початком рейсу важливо правильно оформити весь проміжок часу від моменту попереднього вилучення картки до нового виїзду.

У ЄС обов'язок вносити такі періоди вручну прямо передбачений правилами використання цифрових тахографів, а українські вимоги до режиму праці та відпочинку водіїв дедалі більше наближаються до європейських.

Auto24 уже розповідав про нові правила праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту, які з 2026 року суттєво розширили вимоги до використання тахографів.

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Почати рейс правильно важливіше, ніж здається

Для водія найбільш підступна ситуація виглядає цілком буденно. У п'ятницю картку витягнули з тахографа, у понеділок вставили назад, натиснули кілька разів OK і поїхали.

Але для тахографа між цими двома моментами утворився незаповнений проміжок. Пристрій не знає, чи водій відпочивав, працював на складі, керував іншим автомобілем або виконував іншу роботу.

Саме для цього існує Manual Entry, тобто ручне введення даних. Європейський регламент прямо вимагає, щоб періоди, коли водій перебував поза автомобілем і не міг користуватися встановленим у ньому тахографом, були внесені на картку вручну.

Інша важлива річ полягає в тому, що картка водія повинна використовуватися від моменту, коли водій приймає транспортний засіб, а не лише після початку руху.

До картки варто спочатку перевірити сам тахограф

Перед виїздом є сенс витратити кілька хвилин на технічну перевірку обладнання.

За правилами ЄС тахографи мають проходити регулярну перевірку щонайменше раз на два роки. Під час неї перевіряють правильність встановлення, працездатність пристрою, монтажну табличку, цілісність пломб, відсутність слідів маніпуляцій, а також відповідність розміру шин та фактичної окружності колеса.

Тому дата калібрування на наклейці - зовсім не формальність. Якщо автомобіль отримав інший розмір шин, змінювався датчик руху або проводився ремонт, який впливає на пломби, це теж може вимагати перевірки тахографа.

Папір для принтера також потрібен не "про всяк випадок". Водій і перевізник повинні забезпечити можливість зробити роздруківку під час контролю.

Картка водія персональна

Ще одна помилка, яка може здатися дрібницею, але дорого коштувати перевізнику, - використання чужої картки.

Auto24 вже писав про водія Volvo на Закарпатті, якого виявили з чужою карткою тахографа. У такому випадку тахограф фактично записує час руху не тій людині, яка реально перебуває за кермом.

У Європі наслідки можуть бути ще відчутнішими. Auto24 розповідав про перевізника, який отримав величезний штраф через систематичні маніпуляції з картками тахографа.

Тому перед початком зміни потрібно перевірити не лише саму картку, а й термін її дії та справність чипа.

Схема початку рейсу

Нижче наводимо схему без змін.

🔺Крок 1: Юридична та технічна перевірка (до вставлення картки)

Перед запуском переконайтеся, що автомобіль має право виходити в рейс:

Калібрування тахографа: Перевірте калібрувальну наклейку (на торці дверей або біля тахографа). Дата останнього калібрування — не пізніше 2 років тому. Перевірте відповідність VIN-коду та розміру шин фактичним даним. Перевірка пломб: Огляньте корпус тахографа на цілісність пломб. Сліди втручання або відсутність пломби можуть свідчити про маніпуляції та призвести до штрафу. Запас паперу: Водій зобов’язаний надати роздруківку інспектору на вимогу. Один рулон — у тахографі, мінімум 2–3 запасні — в кабіні. Термін дії чіп-картки: Перевірте дату закінчення дії особистої картки водія. Їзда з протермінованою карткою заборонена.

🔺Крок 2: Увімкнення тахографа та підготовка картки

Увімкніть запалювання для подачі живлення на тахограф. Переконайтеся, що на дисплеї немає критичних помилок («Sensor fault»,«Internal fault»). Візьміть чіп-картку водія та перевірте, щоб чіп був чистим. Вставте картку у Слот №1 (якщо їдете один) чипом догори та вперед.

🔺Крок 3: Процедура ідентифікації та часу

Після вставлення тахограф зчитає картку. На екрані з’явиться ваше ім’я та прізвище,а також дата й час останнього вилучення картки.

На екрані з’явиться ваше ім’я та прізвище,а також дата й час останнього вилучення картки. Час: Цифрові тахографи працюють за міжнародним часом UTC. Не лякайтеся, якщо час на дисплеї відстає від поточного на 2–3 години. Усі ручні введення здійснюються за UTC!

🔺Крок 4: Повне ручне введення даних (Manual Entry) — найважливіший крок!

Коли картка була поза тахографом (міжрейсовий відпочинок, вихідні, відпустка), утворюється «часовий проміжок». Його потрібно заповнити.

На запит «Додати дані вручну?» («Manual entry?») оберіть «ТАК» (YES) та натисніть OK. Тахограф покаже період від вилучення картки (наприклад, п’ятниця 17:00) до поточної секунди (понеділок 08:00). Якщо весь цей час ви відпочивали, виберіть символ «Ліжечко» (Відпочинок/Пауза) 🛌. Перевірте, щоб кінцева дата й час відповідали поточному часу UTC. Натисніть OK. Якщо перед рухом виконували іншу роботу (медогляд,приймали авто,чіпляли причіп,перевіряли документи), розбийте період: Першу частину (наприклад, до 07:30) — «Ліжечко» 🛌. З 07:30 до 08:00 — «Молоточки» (Інша робота) ⚒️. Після налаштування тахограф запитає: «Підтвердити внесені дані?». Перевірте все. Якщо помилилися — «Ні» та введіть знову. Якщо все правильно — «ТАК». Після підтвердження змінити дані в пам’яті буде неможливо!

🔺Крок 5: Введення країни старту рейсу

Тахограф запитає: «Країна старту» («Start country»). Стрілками оберіть країну, де фактично перебуваєте перед виїздом:

UA — Україна

PL — Польща

DE — Німеччина

Натисніть OK. Це важливо для контрольних органів під час перевірки каботажу та перетину кордонів у межах Директив ЄС.

🔺Крок 6: Фінальна перевірка режимів перед стартом

Перевірте основний екран тахографа після завершення введення даних. Переконайтеся, що навпроти Слоту №1 горить «Молоточки» ⚒️ (інша робота) або «Конверт/Квадрат» (готовність), поки ви стоїте та готуєтесь до руху. Важливо: Не починайте рух одразу після вставлення чіпа! Зачекайте 1–2 хвилини, щоб тахограф записав дані на картку. Після початку руху (швидкість понад 1–2 км/год) пристрій автоматично перемкне режим на «Кермо/Колесо» (Керування). З цього моменту починається відлік чистого часу водіння.

Чому режим Manual Entry важливий

Саме тут водій найчастіше може створити собі проблему буквально кількома натисканнями кнопок.

Якщо у понеділок зранку весь час від п'ятниці автоматично позначити як відпочинок, але в понеділок перед вставленням картки водій уже проходив медичний контроль, перевіряв вантаж, приймав автомобіль або приєднував напівпричіп, запис уже не відповідатиме фактичній діяльності.

Тахограф розрізняє керування, іншу роботу, доступність і відпочинок. Тому сенс ручного введення полягає не в тому, щоб просто "закрити прогалину", а в тому, щоб правильно відобразити, чим людина займалася.

Це особливо актуально після змін українських правил, адже робочим часом вважається не тільки керування. Auto24 пояснював, що до робочої зміни можуть входити очікування, завантаження та розвантаження.

Навіщо тахографу країна початку роботи

Цей пункт також іноді сприймають як зайву формальність. Насправді європейські правила вимагають фіксувати країну, в якій розпочався і завершився щоденний робочий період. Для старіших цифрових тахографів водій також повинен вручну вносити країну після перетину кордону ЄС під час першої можливої зупинки.

У Smart Tachograph 2 частина географічних даних фіксується автоматично. Саме такі тахографи нового покоління вже встановлюють і в Україні. Auto24 розповідав, як почалося офіційне встановлення Smart 2 на українські вантажівки.

Для частини нових вантажівок, які працюють на міжнародних маршрутах, такі пристрої вже стали обов'язковими. Нові вимоги набули чинності у 2026 році.

Що перевірити вже перед самим рухом

Після завершення Manual Entry та вибору країни не варто відразу вмикати передачу й рушати. Спочатку корисно ще раз глянути на основний екран і переконатися, що тахограф бачить картку та показує правильний режим роботи.

Якщо водій уже прийняв машину, оглядає документи, займається вантажем чи виконує інші робочі операції, це не є відпочинком. На тахографі має бути встановлений відповідний режим іншої роботи або доступності залежно від фактичної ситуації.

Щойно автомобіль починає рух, цифровий тахограф автоматично переходить у режим керування.

З новими тахографами контроль стає жорсткішим

Сподіватися на те, що дрібну помилку ніхто не помітить, стає дедалі складніше.

Smart Tachograph другого покоління записує значно більше параметрів, а частину інформації контролери можуть перевіряти дистанційно. В Україні Укртрансбезпека вже тестує систему, яка дозволяє аналізувати дані смарт-тахографів вантажівок ще до їх зупинки.

Це не означає, що інспектор дистанційно бачить усю історію роботи водія, але система допомагає визначати транспорт із потенційними порушеннями і вже його зупиняти для детальнішої перевірки.

Тому найкраща стратегія для водія досить проста: не шукати спосіб "правильно натиснути кнопки", а записувати в тахографі те, що відбувається насправді.

Важливе уточнення для різних моделей тахографів

Назви меню, порядок запитів і піктограми можуть дещо відрізнятися залежно від виробника та покоління тахографа, наприклад VDO, Stoneridge або Smart Tachograph 2.

Тому наведена схема добре пояснює логіку початку зміни, але конкретні натискання кнопок варто звіряти з інструкцією саме до встановленого пристрою.

Головні принципи при цьому залишаються незмінними: справний та відкалібрований тахограф, чинна особиста картка, правильно внесений час поза автомобілем, фактична країна старту і коректний режим роботи до початку руху.