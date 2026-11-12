Як сховати Skoda Kodiaq від податкової: не проблема, якщо є своя людина в тій службі

За інформацією Територіального управління ДБР у Львові та Тернопільської обласної прокуратури, підозрюваною виявилася нині колишня старша державна інспекторка обласного управління ДПС.

Жінка виконувала обов'язки податкового керуючого для місцевого агропідприємства, яке заборгувало бюджету понад 2,1 мільйона гривень.

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Своїм – удвічі дешевше

Чиновниця чудово знала, що на балансі компанії-боржника перебуває свіжий кросовер Skoda Kodiaq. Проте вона свідомо "закрила очі" на цей актив і не оформила податкову заставу, яка б заборонила будь-які дії з транспортним засобом.

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Скориставшись цією паузою, 11 березня 2025 року ті безперешкодно продали машину фірмі своїх же засновників. Сума угоди склала лише 630 тисяч гривень, що більш ніж удвічі менше за реальну ринкову вартість автомобіля.

Згодом кросовер переоформили на матір одного зі співвласників бізнесу. Таким чином майно остаточно вибуло з власності боржника, а держава втратила можливість компенсувати несплачені податки.

Обшуки та наслідки для чиновниці

Під час обшуків у фігурантів справи та в самому автомобілі слідчі вилучили мобільні телефони й реєстраційні документи. Ці докази прямо вказують на фіктивність договорів купівлі-продажу.

Червоний колір кросовера при зміні власника виявився токсичним. Фото: з матеріалів слідства

Наразі скандальний Skoda Kodiaq вилучено правоохоронцями. Вирішується питання про накладення на нього офіційного арешту.

Експосадовиці вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, а суд відправив її під цілодобовий домашній арешт. Якщо провину доведуть, жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

Схожі схеми більше не працюють

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий фінал для родини колишнього начальника районного ТЦК на Одещині. Апеляційна палата ВАКС остаточно конфіскувала у них два кросовери Toyota C-HR загальною вартістю близько двох мільйонів гривень, які були завбачливо оформлені на родичів без відповідних легальних статків.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, практика переписування дорогих машин на рідню стає все більш ризикованою. Нещодавно прокурори САП подали позов щодо конфіскації потужного американського позашляховика Dodge Durango 2018 року випуску, який столичний ексборець з наркотиками хитро записав на свою матір.