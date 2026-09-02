Як вмирають батареї електромобілів: експерти перевірили 500 тисяч авто і знайшли несподіваного лідера

Як пише видання InsideEVs, компанія Aviloo, яка спеціалізується на діагностиці акумуляторів, проаналізувала дані пів мільйона вживаних електромобілів. Перевіряли 20 найпопулярніших моделей у різних куточках світу, щоб зрозуміти, як швидко деградують їхні батареї на пробігах 50, 100 та 150 тисяч кілометрів.

Для українського водія, який придивляється до вживаного електромобіля з Європи чи США, новини максимально позитивні – батареї не перетворюються на "цеглину" через кілька років експлуатації.

Дослідження доводить: купуючи машину з пробігом близько 150 тисяч кілометрів, ви можете розраховувати на втрату лише близько 10% від початкового запасу ходу. Тобто, якщо нова машина проїжджала 400 км, то вживана проїде 360 кілометрів. Це абсолютно адекватний показник для щоденної їзди.

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Хто тримає заряд найкраще

Абсолютним чемпіоном дослідження став Hyundai IONIQ 5. Навіть після 150 тисяч кілометрів його батарея зберігає майже 94% ємності. У списку лідерів також опинилися Mercedes-Benz EQA, BMW i4 та Volvo XC40 Recharge.

А от популярні в Україні Tesla Model Y та Model 3 показали середні результати – близько 89-90% залишкової ємності на тому ж пробігу. Найшвидше втрачають заряд компактні міські авто з батареями без рідинного охолодження, такі як Nissan Leaf перших генерацій та Renault Zoe. Через малу ємність їх доводиться частіше заряджати, що пришвидшує знос.



Hyundai Ioniq 5 став лідером рейтингу надійності батарей

Від чого насправді "вмирає" батарея

Експерти Aviloo пояснюють, що навіть в однакових моделях стан акумулятора може кардинально відрізнятися. Наприклад, у тієї ж Tesla Model Y після 150 тисяч миль (близько 240 тисяч км) залишкова ємність може становити як 95%, так і 83%.

Головні вороги батареї – це спекотний клімат та звичка тримати авто зарядженим на 100% годинами. Тому при виборі вживаного електромобіля важливо не лише дивитися на одометр, а й зробити комп'ютерну діагностику залишкової ємності (SOH). Це вбереже від неприємних сюрпризів і допоможе аргументовано поторгуватися з продавцем.