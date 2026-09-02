Як вмирають батареї електромобілів: експерти перевірили 500 тисяч авто і знайшли несподіваного лідера

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Hyundai IONIQ 5
Як пише видання InsideEVs, компанія Aviloo, яка спеціалізується на діагностиці акумуляторів, проаналізувала дані пів мільйона вживаних електромобілів. Перевіряли 20 найпопулярніших моделей у різних куточках світу, щоб зрозуміти, як швидко деградують їхні батареї на пробігах 50, 100 та 150 тисяч кілометрів.
Для українського водія, який придивляється до вживаного електромобіля з Європи чи США, новини максимально позитивні – батареї не перетворюються на "цеглину" через кілька років експлуатації.
Дослідження доводить: купуючи машину з пробігом близько 150 тисяч кілометрів, ви можете розраховувати на втрату лише близько 10% від початкового запасу ходу. Тобто, якщо нова машина проїжджала 400 км, то вживана проїде 360 кілометрів. Це абсолютно адекватний показник для щоденної їзди.
Хто тримає заряд найкраще
Абсолютним чемпіоном дослідження став Hyundai IONIQ 5. Навіть після 150 тисяч кілометрів його батарея зберігає майже 94% ємності. У списку лідерів також опинилися Mercedes-Benz EQA, BMW i4 та Volvo XC40 Recharge.
А от популярні в Україні Tesla Model Y та Model 3 показали середні результати – близько 89-90% залишкової ємності на тому ж пробігу. Найшвидше втрачають заряд компактні міські авто з батареями без рідинного охолодження, такі як Nissan Leaf перших генерацій та Renault Zoe. Через малу ємність їх доводиться частіше заряджати, що пришвидшує знос.
Hyundai Ioniq 5 став лідером рейтингу надійності батарей
Від чого насправді "вмирає" батарея
Експерти Aviloo пояснюють, що навіть в однакових моделях стан акумулятора може кардинально відрізнятися. Наприклад, у тієї ж Tesla Model Y після 150 тисяч миль (близько 240 тисяч км) залишкова ємність може становити як 95%, так і 83%.
Головні вороги батареї – це спекотний клімат та звичка тримати авто зарядженим на 100% годинами. Тому при виборі вживаного електромобіля важливо не лише дивитися на одометр, а й зробити комп'ютерну діагностику залишкової ємності (SOH). Це вбереже від неприємних сюрпризів і допоможе аргументовано поторгуватися з продавцем.