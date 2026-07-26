Яке покоління Hyundai Tucson є найкращим вибором на вторинному ринку: детальний огляд, переваги та проблеми

Однак, за широким вибором на вторинному ринку ховаються суттєві підводні камені – від специфічних проблем із бензиновими двигунами до нюансів складних роботизованих трансмісій та корозійної стійкості. Детально розберемо особливості кожної генерації Hyundai Tucson та з'ясовуємо, яке покоління є найбільш збалансованою покупкою за власні кошти.

I покоління (JM): 2004 – 2010 роки

Дебютний Tucson з'явився у той час, коли сегмент кросоверів тільки формувався. Автомобіль миттєво здобув популярність завдяки вдалій формулі: чесний кліренс у 195 мм, простота конструкції, висока практичність та приваблива ціна. В Україні цей кросовер став справжнім народним автомобілем. Чималу роль у факторі успіху зіграла і локальна збірка в Черкасах.

Який двигун обрати: базовий 2,0-літровий бензиновий атмосферник (G4GC, 141 к.с.) вважається одним із найнадійніших у лінійці. Це простий мотор із чавунним блоком, який легко витримує 300-350 тисяч кілометрів без капітального ремонту та чудово підходить для встановлення ГБО.

Чудовою альтернативою є 2,0-літровий турбодизель CRDi (D4EA, 112 к.с.) – він пропонує гарну тягу на низьких обертах та помірний апетит близько 8,0 л/100 км в змішаному циклі. А от флагманський 2,7-літровий V6 (G6BA) хоч і вирізняється високим ресурсом та потужністю в 175 кінських сил, проте лякає витратою пального у 14-16 л/100 км, що сьогодні, в часи коли пальне суттєво здорожчало – економічно недоцільно.

Головні переваги: Максимальна ремонтопридатність – конструкція підвіски та силових агрегатів проста, відпрацьована роками та знайома майстрам на будь-якому СТО; запчастини дешеві й на ринку є широкий вибір якісних аналогів. Ходова частина чудово розгладжує розбиті українські дороги та не боїться ґрунтовок, а мотори вирізняються невибагливістю до пального.

Основні мінуси:

Вік дається взнаки – колісні арки, пороги, днище, підрамники та нижні краї дверей схильні до корозії. Інтер'єр здається архаїчним, а твердий пластик схильний до скрипів. На рівень комфорту також негативно впливає практично відсутня заводська шумоізоляція. Чотирьохступеневий "автомат" HiVec H-matic надійний, але повільний і відчутно підвищує витрату пального.

Актуальність на ринку: помірна. Перший Tucson досі залишається актуальним у бюджетному сегменті від $4 500 до $7 500. Це чудовий варіант у ролі першої машини, "робочої конячки" або транспорту для поїздок на дачу чи риболовлю. Проте шукати такий автомобіль варто виключно після ретельного огляду кузова на підйомнику.

Hyundai ix35 (II покоління LM): 2009 – 2015 роки

Друге покоління суттєво змінило вектор розвитку. На більшості європейських ринків, зокрема й в Україні, кросовер продавався під індексом Hyundai ix35. Модель отримала фірмовий стиль, якісніше оздоблення салону, багатий набір опцій та нову лінійку силових агрегатів. У 2013 році автівка пережила незначний фейсліфтинг.

Який двигун обрати: для ix35 однозначно рекомендується обирати дизельні мотори. 2,0-літровий CRDi (D4HA) на 184 к.с. у поєднанні з класичною шеступеневою АКПП пропонує відмінну динаміку та надійність при витраті близько 8 літрів у місті. Також непогано себе зарекомендував молодший дизель 1.7 CRDi (D4FD, 115 к.с.) для передньопривідних версій.

З бензиновими 2,0-літровими моторами серій Theta II (G4KD) та Nu (G4NA) варто бути край обережними. Через конструктивні особливості системи змащення та охолодження вони схильні до виникнення задирів у циліндрах вже на пробігах 100–150 тисяч кілометрів.

Головні переваги: високий рівень оснащення, порівняно з попередником (поява підігріву передніх та задніх сидінь, безключового доступу, панорамного даху, сучасніших медіасистем, тощо). Гідротрансформатор працює плавно, логічно та вирізняється високим ресурсом.

Основні мінуси:

Купівля бензинової версії без ендоскопії блоку циліндрів – це величезний ризик потрапити на дорогий капітальний ремонт. Через корозію шліцьових з'єднань між коробкою передач та роздаточною коробкою з часом зрізає шліци, і автомобіль стає виключно передньопривідним. Цей нюанс треба ретельно діагностувати перед купівлею. Підвіска стала менш енергоємною на бруківці та великих ямах порівняно з першим поколінням. Хоча це позитивно вплинуло на керованість й стабільність кросовера, комфорт та плавність ходу дещо гірші, ніж в Tucson першої генерації.

Актуальність на ринку: середня. На вторинці ix35 продається у діапазоні $10 000-$14 000. Модель має попит, проте купувати її доцільно лише у дизельному виконанні або якщо бензиновий мотор уже пройшов якісний капремонт із гільзуванням.

III покоління (TL): 2015 – 2020 роки

Третє покоління повернуло собі славетне ім'я Tucson і стало справжнім технологічним стрибком для бренду. Автомобіль отримав солідний зовнішній вигляд у стилі дорожчого Santa Fe, суттєво покращену шумоізоляцію, вишуканий салон і найсучасніші системи активної безпеки. Модель оновили в 2018 році, змінивши оптику, передній бампер й моторну гаму.

Який двигун обрати: абсолютним фаворитом на вторинному ринку є 2,0-літровий турбодизель. У рестайлінгових версіях він працює у зв'язці з надійним 8-ступеневим "автоматом". Як і в минулих генераціях, цей силовий агрегат має колосальний ресурс, відмінну тягу і не створює головного болю власникам.

Бензинова лінійка потребує уважності:

Атмосферник 1.6 GDI (G4FD) на 132 к.с. має безпосереднє впорскування, через що схильний до нагароутворення на впускних клапанах. Також важливо стежити за станом каталізатора – його руйнування може призвести до засмоктування керамічного пилу в циліндри й подальшого капіатльного ремонту.

Турбодвигун 1.6 T-GDI (G4FJ) на 177 к.с. дає чудову динаміку, але комплектується 7-ступеневим "роботом" із двома сухими зчепленнями (7DCT), що вирізняється доволі специфічною роботою. У міських заторах ця трансмісія схильна до перегріву та зношує комплект зчеплення кожні 80–120 тисяч кілометрів.

Головні переваги: відмінна шумоізоляція, збита та водночас комфортна підвіска та якісні матеріали оздоблення. Зручний задній ряд із регулюванням нахилу спинок та місткий багажник роблять Tucson третього покоління гарним варіантом для усієї родини. Дизельна модифікація на класичному "автоматі" є однією з найнадійніших у своєму класі.

Основні мінуси:

Нюанси роботизованої КПП 7DCT (смикання у заторах та дороговартісна заміна зчеплення). Нюанси бензинових моторів об’ємом 1.6 літра – вимагають якісного пального, оливи та потребують перевірки стану каталізатора. Ніжне лакофарбове покриття – капот та передній бампер швидко покриваються сколами від камінців, хоча стійкість до корозії, краща, ніж у попередників.

Актуальність на ринку: дуже висока. Ціни коливаються від $16 500 до $23 000. Наразі це справжня "золота середина" на ринку вживаних кросоверів. Якщо ви шукаєте надійний, безпечний і сучасний сімейний автомобіль – дизельний Tucson TL стане оптимальним вибором.

IV покоління (NX4): 2020 – наш час

Четверте покоління Tucson спричинило справжній фурор своїм космічним дизайном. Денні ходові вогні, замасковані у решітку радіатора, м'язисті лінії кузова та повністю цифровий салон перетворили кросовер на один із найбажаніших автомобілів у своєму сегменті. Рестайлінгова версія моделі дебютувала у 2024 році й зараз представлена у офіційних дилерів.

Який двигун обрати: на вторинному ринку є як традиційні, так і високотехнологічні гібридні модифікації:

Гібриди (HEV/PHEV): Силові установки на базі 1.6 T-GDI з електромотором (сукупна потужність 230–265 к.с.). Вони дають гарну економічність, адже споживають усього 5-6 літрів пального на 100 кілометрів. Більшість таких авто імпортовані в Україну з США.

Дизель 1.6 CRDi Smartstream (136 к.с.): економічний та перевірений варіант для далеких поїздок.

Бензиновий 2.0 Smartstream (G4NL):атмосферник на 156 к.с. у парі з класичною 6-АКПП. Він дещо слабкий для динамічної їзди, проте є простим в обслуговуванні.

Рестайлінговий автомобіль також доступний з 2,5-літровим бензиновим атмосферним мотором потужністю 190 кінських сил та восьмиступеневою АКПП. За характером і надійністю ця комбінація схожа на варіант з 2.0 Smartstream.

Головні переваги: футуристичний дизайн і технології – подвійні цифрові екрани, камери колового огляду, асистенти водія та гарне світло. Гібридні версії демонструють хороші показники економії пального в місті. Збільшена колісна база достатній простір для задніх пасажирів.

Основні мінуси:

Висока вартість – модель відносно свіжа, тому тримає високу ціну на вторинці. Глянцевий чорний пластик ("рояльний лак") в салоні швидко дряпається і збирає відбитки пальців. Дрібні електронні збої – складна мультимедіа та численні датчики інколи можуть видавати тимчасові помилки.

Актуальність на ринку: висока. На вторинному ринку Tucson четвертого покоління доступний в межах від $21 000 до $35 000+. І якщо в межах верхнього цінового сегменту вибір вживаного автомобіля виглядає менш привабливим, оскільки за таку суму можна придбати абсолютно новий Tucson у офіційного дилера, то за 25 тисяч доларів дана модель є гарним варіантом.

Це вибір для тих, хто прагне отримати практично новий, ультрасучасний кросовер із високою ліквідністю та залишковою заводською гарантією. Однак, перед покупкою слід уважно вивчати його історію та якість відновлення у випадку ДТП в США.

Яке покоління Hyundai Tucson є найкращим вибором?