Яке покоління Mazda CX-5 є найкращим вибором на вторинному ринку: огляд, переваги та проблеми

Наразі на ринку вживаних моделей представлено два покоління цієї моделі, кожне з яких пережило помітні рестайлінги. Авто24 розбирається в особливостях усіх генерацій вживаної Mazda CX-5, їхніх слабких місцях та визначить, яка версія оптимальна для купівлі.

До речі: Mazda презентувала CX-5 нової генерації

Перше покоління (KE, 2012-2017)

Вихід першої генерації Mazda CX-5 у 2012 році став для японського бренду революційним. Саме ця модель вперше отримала повний комплекс технологій SkyActiv: полегшений кузов, нові мотори з високим ступенем стиснення, ефективні автоматичні КПП та концепцію дизайну KODO.

У 2015 році автомобіль пережив рестайлінг, який приніс оновлену решітку радіатора, покращену шумоізоляцію, лінзовану світлодіодну оптику та модернізовану мультимедійну систему MZD Connect, хоча наразі вона вже морально застаріла.

Переваги: CX-5 значно відрізняється від конкурентів керованістю та динамікою. Машина пропонує один із найкращих балансів підвіски у своєму класі – вона зібрана, точно реагує на кермо та дарує задоволення від водіння.

Який двигун обрати: Ще один плюс цього японського кросовера – надійні бензинові атмосферні мотори SkyActiv-G об'ємом 2,0 та 2,5 літра на 150 та 192 кінських сил відповідно. Дані агрегати легко проходять за 300 тисяч кілометрів та доволі економнічні.

Проте, вони також потребують якісного догляду – пряме впорскування палива вимагає виключно якісного бензину, інакше швидко виходять з ладу котушки запалювання та утворюється нагар на впускних клапанах.

Капризний 2,2-літровий дизельний мотор SkyActiv-D має чудовий крутний момент, але відомий проблемами з паливними форсунками, швидким закоксовуванням системи EGR та потраплянням палива в оливу. На вторинному ринку його краще уникати, навіть якщо ціна на автомобіль здається дуже привабливою.

Класична 6-ступенева автоматична коробка передач працює плавно та відзначається високою надійністю за умови регулярної заміни оливи кожні 60 тисяч кілометрів, тож її сміливо можна обирати. Система повного приводу також має дуже довгий термін служби.

Проблеми та недоліки: Слабке лакофарбове покриття – сколи з'являються швидко, а на дорестайлінгових версіях варто уважно перевіряти днище та арки на наявність корозії. Окремий нюанс – погана шумоізоляція: до рестайлінгу 2015 року в салоні було відверто галасливо на високих швидкостях.

Актуальність на ринку: вище середньої. Перше покоління Mazda CX-5 залишається надзвичайно популярним "вхідним квитком" у клас сучасних японських кросоверів. Пропозицій на майданчиках оголошень дуже багато, проте знайти "живий" екземпляр стає дедалі складніше.

Дорестайлінгові версії вже помітно втрачають в актуальності через вік, природний знос елементів салону та ризик появи перших осередків корозії. Проте оновлені машини 2015-2017 років випуску досі виглядають сучасно і практично не втрачають у ціні при короткостроковому володінні. Знайти подібний доглянутий екземпляр з бензиновим мотором можна орієнтовно за 14-16 тисяч доларів.

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Друге покоління (KF, 2017-2025)

Презентоване наприкінці 2016 року друге покоління отримало модернізовану колишню платформу SkyActiv, але еволюціонувало в усіх напрямках. Дизайн став більш зрілим та преміальним, суттєво покращилася якість оздоблення салону.

Модель пережила аж три рестайлінги, наймасштабніший з яких відбувся наприкінці 2021 року. Цей фейсліфт приніс змінені бампери, нову L-подібну графіку фар, переналаштовану підвіску для більшого комфорту, нові сидіння та покращену медіасистему з великим монітором. Також з'явилися версії CX-5 з бензиновим турбомотором об’ємом 2,5 літра на 253 кінських сил.

Переваги: Японці провели колосальну роботу над шумоізоляцією та комфортом – у салоні другого покоління стало значно тихіше, ніж було у попередника. Підвіска також стала м'якшою, але без втрати фірмової керованості.

Матеріали оздоблення (м'який пластик, якісна шкіра, архітектура торпедо) наближають автомобіль до преміуму. Не менш важливо те, що нова генерація стала значно безпечнішою. CX-5 пропонує широкий комплекс асистентів i-Activsense, таких як адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху й моніторинг "сліпих зон" вже навіть у середніх комплектаціях.

Який двигун обрати: Основні агрегати (атмосферні 2.0 та 2.5, а також 6-АКПП) перейшли з першої генерації й майже позбавлені "дитячих хвороб". Однак, на оновлених 2,5-літрових моторах з'явилася функція деактивації двох циліндрів задля економії. Перші версії з цією системою іноді мали проблеми з гідрокомпенсаторами.

Агрегат з турбонаддувом потребує суворого контролю стану системи охолодження, оскільки мотор схильний до теплових навантажень. Водночас 2,2-літрові дизельні версії все ще краще уникати. Трансмісії, як і у попередника, майже безпроблемні за умови якісного та регулярного ТО.

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Проблеми та недоліки: Поширена хвороба покоління KF – вихід з ладу механізму електроприводу складання дзеркал. Зазвичай це відбувається через потрапляння вологи. Оскільки електроніка стала складнішою, з’явились деякі "глюки" мультимедіа, "фантомні натискання" або перезавантаження. Крім того, на дорестайлінгових екземплярах покриття екрана з часом стає матовим.

Актуальність на ринку: ця генерація наразі перебуває на піку своєї актуальності та є одним із найбажаніших автомобілів у сегменті вживаних SUV. На ринку представлено три основні категорії машин: офіційні європейські, пригнані з Європи (менш популярні) та відновлені автомобілі зі США (найбільш масовий та доступний сегмент).

Моделі перших років випуску (2017–2020) зараз максимально привабливі за ціною, оскільки вони вже пройшли етап найбільшої амортизації. Висока ліквідність бензинових версій гарантує, що такий автомобіль можна буде швидко та вигідно продати у будь-який момент. Орієнтовна ціна Mazda CX-5 другого покоління коливається в межах від 19 до 25 тисяч доларів залежно від походження авто.

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Яке покоління Mazda CX-5 є найкращим вибором?