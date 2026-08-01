Яке покоління Toyota RAV4 є найкращим вибором на вторинному ринку: переваги та проблеми

Мало хто знає, що назва RAV4 – це абревіатура, яка розшифровується як "Recreational Active Vehicle with 4-Wheel Drive". Перше покоління моделі (1994-2000 роки) свого часу стало справжнім проривом, проте на сьогодні воно вже остаточно втратило актуальність для купівлі.

Знайти екземпляр без критичних проблем із корозією та вичерпаним ресурсом агрегатів практично неможливо. Саме тому редакція Auto24 радить розглядати вживаний RAV4 як варіант для покупки виключно з другого покоління.

Toyota RAV4 II покоління (XA20, 2000-2005)

Порівняно з попередником RAV4 другого покоління отримав більш сучасний дизайн, суттєво покращений салон, підвищений рівень безпеки та нові бензинові двигуни серії AZ із системою зміни фаз газорозподілу під назвою VVT-i, а також дизельні версії D-4D.

Переваги: кросовер має просторий салон і зручні знімні задні сидіння, а головний "козир” – надійні бензинові мотори: 1,8-літровий 1ZZ-FE (123 к.с.) та 2,0-літровий 1AZ-FE (150 к.с.). При належному обслуговуванні ці агрегати здатні подолати понад 300-400 тисяч кілометрів.

Недоліки та проблеми:

ЕБУ автоматичної трансмісії: типова проблема дорестайлінгових версій (2000–2003) з бензиновим двигуном об’ємом 2.0 літра – вихід з ладу електронного блоку управління АКПП, що призводить до поштовхів під час перемикання та передчасного зносу коробки. Вибагливі дизелі D-4D: вкрай чутливі до якості пального, а паливна система й форсунки дорогі в ремонті. Схильність до "під’їдання" оливи у бензинових моторів об’ємом 1.8 літра при великих пробігах. Жорсткувата підвіска (хоча вона має гарну довговічність). Посередня корозійна стійкість.

Актуальність на ринку: вкрай низька. Це початковий і найбюджетніший варіант кросовера, тому знайти екземпляр у гарному технічному стані та без іржі з кожним роком усе складніше. Ціни на RAV4 XA20 коливаються в межах від 6,5 до 8,5 тисяч доларів.

Toyota RAV4 III покоління (XA30, 2005-2012)

Покоління XA30 стало справжнім бестселером, саме тому воно мало одразу два рестайлінга. Автомобіль суттєво виріс у габаритах і отримав нову систему повного приводу з електронно-керованою муфтою. Трансмісія доволі надійна, але варто замінювати оливу в редукторі кожні 40 тисяч кілометрів, інакше є ризик, що кросовер залишиться суто передньопривідним.

Переваги моделі загалом такі ж, як і у попередника: вдалі бензинові мотори об’ємом 2.0 літра (1AZ-FE на 149 к.с., або 3ZR-FAE потужністю 155 к.с., що ставився після 2010 року) та 2.4 літра (2AZ-FE, 170 к.с.), а також доволі міцну підвіску. Через це третя генерація повільно втрачає в ціні та легко реалізується на вторинному ринку навіть у 2026 році.

Попри репутацію витривалого автомобіля, RAV4 XA30 все ж має ряд недоліків та проблем:

Рульова рейка: стуки та люфти – одна з найпоширеніших болячок третього покоління. Жорстка підвіска та слабка шумоізоляція: автомобіль досить жорстко відпрацьовує нерівності дороги, що може сподобатись далеко не кожному водію. Нюанси експлуатації варіатора: на рестайлінгових версіях з бензиновим 2,0-літровим мотором з'явився варіатор Multidrive S виробництва компанії Aisin. Насправді він є доволі надійним, але вимагає дбайливої експлуатації та обов'язкової заміни оливи кожні 40-50 тисяч кілометрів. Витрата оливи: двигун об’ємом 2.4 літра (2AZ-FE) починає "під’їдати оливу" після 150 тисяч кілометрів пробігу. Дизелі 2.2 D-4D менш надійні за бензинові агрегати й мають суттєво вищу вартість ремонту.

Актуальність на ринку: доволі висока. Це один із найпопулярніших виборів у бюджеті від 8 до 13 тисяч доларів. Найкращий вибір – другий рестайлінг з 2,0- або 2,4-літровим бензиновим двигуном з АКПП.

Toyota RAV4 IV покоління (XA40, 2012-2018)

Попри платформу Toyota New MC від минулої моделі, четверте покоління отримало стрімкий сучасний дизайн та повноцінну гібридну версію під час рестайлінгу 2015 року, хоча й втратило фірмове запасне колесо на багажних дверях, яке, загалом, подобалось фанатам.

Переваги та який двигун обрати: атмосферні мотори об’ємом 2.0 (1AZ-FE, 149 к.с./ 3ZR-FE 146 к.с.) і 2.5 літра (2AR-FE, 181 к.с.) у поєднанні з варіатором, надійним 6-ступеневим автоматом Aisin або "механікою" ходять довго. Поява гібрида на базі 2,5-літрового двигуна (2AR FXE, 197 к.с.) – ще одна перевага моделі над конкурентами.

Це надзвичайно економічна, надійна та динамічна силова установка із планетарною трансмісією e-CVT. Четверта генерація також вирізняється доступністю систем активної безпеки Toyota Safety Sense та просунутих мультимедійних опцій.

Недоліки та проблеми:

Жорстка підвіска: до рестайлінгу 2015 року кросовер, як і усі його попередники, мав надмірно жорстку ходову частину. Слабке лакофарбове покриття: на кузові швидко з'являються сколи та подряпини. Базове світло: у початкових комплектаціях із галогеновими фарами якість освітлення залишає бажати кращого. Дизельні версії все ще краще оминати.

Актуальність на ринку: дуже висока. Чудовий вибір для тих, хто шукає надійне й сучасне сімейне авто. Особливо цінними є рестайлінгові гібридні версії 2015-2018 років виробництва з хорошими комплектаціями. Вартість моделі коливається в межах від 16,5 до 21 тисячі доларів.

Toyota RAV4 V покоління (XA50, 2018-2025)

П'ята генерація збудована на сучасній модульній платформі TNGA-K. Автомобіль отримав виразний "позашляховий" дизайн, суттєво покращену керованість, жорсткіший кузов та передові гібридні системи, зокрема плагін-гібридну версію (PHEV).

Переваги: порівняно з попередниками нова архітектура дарує цій генерації найкращу керованість, високий рівень комфорту та безпеки. Еталонна економічність гібридів стала ще помітнішою – версії 2.5 HEV (двигун A-25A FXS, 218 або 222 к.с.) та PHEV (306 к.с.) демонструють реальну витрату пального на рівні 4,5-5,5 л/100 км.

Класичні атмосферні двигуни також присутні у лінійці. До того ж вони доволі надійні. Це 2,0-літровий M20A-FKS, що видає 173 кінські сили, або ж 2,5-літровий A25A-FKS на 203 "конячки". Нова система повного приводу Dynamic Torque Vectoring AWD із двома муфтами на задніх колесах, забезпечує непогану прохідність за потреби, але потребує своєчасного сервісу.

Недоліки та проблеми:

Мультимедійна система: повільна робота екрана (особливо на екземплярах перших років випуску) та дещо примітивна графіка. Шумоізоляція колісних арок: на високих швидкостях у салоні помітний гул шин та інші аеродинамічні шуми. Велика кількість "американок": на ринку багато відновлених автомобілів після ДТП із США .

Актуальність на ринку: безапеляційний лідер вторинного ринку серед свіжих кросоверів. Найкращий вибір – офіційні або якісно відновлені гібридні модифікації. Ще один плюс для власників RAV4 5-го покоління – це його висока ринкова вартість: автомобіль повільно дешевшає та утримує високий цінник на вторинному ринку. За таке авто просять від 23 тисяч доларів за базові версії й навіть до 45 тисяч доларів за PHEV.

Яке покоління Toyota RAV4 обрати?