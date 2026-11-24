Таку картину показав свіжий аналіз Інституту досліджень авторинку. Для порівняння дослідники взяли активні оголошення в діапазонах $4-5 тис., $9-10 тис. та $14-15 тис. станом на 12 листопада 2026 року. Йдеться саме про ціни в оголошеннях, а не про фактичні суми угод.

За $5 тисяч головне не рік, а стан

Типовий автомобіль у найдешевшому сегменті має приблизно 2006 рік випуску та заявлений пробіг 253 тисячі кілометрів. У більшості випадків це передній привод і механічна коробка.

Найчастіше трапляються добре знайомі українським СТО Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Fabia.

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Golf у цьому бюджеті зазвичай означає четверте покоління приблизно 2002 року з бензиновим 1.6 та механікою. Passat B5+ коштує приблизно ті самі гроші, але типовий пробіг уже сягає 300 тисяч кілометрів. Skoda Octavia Tour трохи молодша, але теж часто має під 280 тисяч пробігу.

Тому гонитва за престижнішою емблемою тут може дорого обійтися. Audi A6 за $5 тисяч знайти нескладно, але типовій машині буде близько 25 років, а пробіг може перевищувати 300 тисяч кілометрів.

У цьому бюджеті правило просте: технічний стан важливіший за рік, комплектацію та навіть модель.

$10 тисяч вже помітно змінюють вибір

Саме близько десяти тисяч доларів сьогодні знаходиться центр масового українського вторинного ринку. Auto24 раніше детально розбирав, які автомобілі реально можна купити до $10 000 у 2026 році.

За даними ІДА, типовий автомобіль у діапазоні $9-10 тисяч уже приблизно 2012 року, а медіанний пробіг зменшується до 225 тисяч кілометрів.

Головна зміна навіть не у віці. Автомат, робот або варіатор мають вже 61,6% машин. Для порівняння, біля $5 тисяч таких лише 19,6%.

Одним із наймасовіших варіантів стає Volkswagen Passat B7. Приблизно за $9500 це найчастіше дизельний автомобіль 2012 року з 2.0 TDI та автоматом. Поруч Skoda Octavia A5, Nissan Qashqai та значно молодший Volkswagen Golf VII.

Є і характерний для українського ринку американський варіант - Ford Fusion приблизно 2014 року.

Тобто $10 тисяч дозволяють вибирати вже не просто "живий автомобіль", а кузов, трансмісію та клас.

За $15 тисяч починаються кросовери та преміум

Наступні п'ять тисяч змінюють картину ще сильніше. Типовий рік випуску зміщується приблизно до 2015-го, а медіанний пробіг падає до 177 тисяч кілометрів.

Автоматизована трансмісія є вже у 85,8% пропозицій, а повний привод - у 44,2%.

За $14-15 тисяч можна знайти Volkswagen Passat B8 приблизно 2016 року або Nissan Rogue 2017 року. Причому типовий Rogue має близько 143 тисяч кілометрів пробігу та повний привод.

Такі кросовери масово потрапляють до України зі США. Auto24 вже розповідав, що Nissan Rogue 2015-2017 років після доставки та відновлення часто вкладається приблизно у $10-15 тисяч.

Але тут же починається інша спокуса - преміум. За ті самі гроші продаються BMW 5 Series F10, BMW 3 Series F30 та Audi Q5.

І тут бюджет на купівлю вже не варто плутати з бюджетом на володіння. Старший BMW або Audi може коштувати стільки ж, скільки молодший масовий кросовер, але ремонт підвіски, трансмісії чи складного дизеля швидко змінить арифметику.

Що насправді дають додаткові $10 тисяч

Найцікавіше видно не на конкретних моделях, а на структурі ринку. Перехід від $5 до $15 тисяч зменшує типовий пробіг приблизно з 253 до 177 тисяч кілометрів. Частка автоматів зростає з 19,6% до 85,8%, а повного приводу - з 4,9% до 44,2%.

Але навіть дорожчий автомобіль потрібно ретельно перевіряти. Особливо це стосується машин зі США: за даними одного з досліджень, про яке писав Auto24, записи про пошкодження мали 56% перевірених в Україні автомобілів.

Тому найрозумніше використовувати не весь бюджет на саму покупку. Краще залишити запас на діагностику, перше велике ТО та несподіваний ремонт. Бо $15 тисяч можуть купити значно більше автомобіля, ніж $5 тисяч, але разом із ним іноді купується й значно дорожче обслуговування.