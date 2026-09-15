Які авто можна продати через "Дію" та коли потрібно їхати до сервісного центру МВС

Головний сервісний центр МВС пояснив, які транспортні засоби можна продати онлайн та у яких випадках необхідно особисто звертатися до сервісного центру.

Які транспортні засоби можна продати через "Дію"

Фізичні особи можуть укласти договір купівлі-продажу через "Дію" для:

легкового автомобіля;

мотоцикла;

мопеда.

При цьому онлайн-продаж транспортного засобу через застосунок доступний один раз на календарний рік.

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Таке обмеження пов’язане з оподаткуванням. Відповідно до статті 173 Податкового кодексу України, перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року не оподатковується. Під час повторного продажу відповідного типу транспортного засобу виникає необхідність сплати податків.

Саме тому друга, третя та наступні перереєстрації зі зміною власника, які передбачають сплату податків, через "Дію" не проводяться.

Які транспортні засоби не можна продати онлайн

Через застосунок недоступна перша реєстрація та повторні перереєстрації у зв’язку зі зміною власника, якщо йдеться про транспортні засоби, для яких виникають відповідні податкові зобов’язання.

Зокрема, особисто до сервісного центру МВС потрібно звертатися у випадку:

вантажних автомобілів;

автобусів;

причепів;

напівпричепів;

великотоннажних і технологічних транспортних засобів;

інших випадків, коли перереєстрація передбачає сплату податків.

Що потрібно продавцю для продажу через "Дію"

Для укладення договору купівлі-продажу в застосунку у продавця мають відображатися:

ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

зареєстроване місце проживання.

Перед оформленням система автоматично перевіряє продавця, покупця та транспортний засіб за державними реєстрами та іншими інформаційними ресурсами.

Якщо автомобіль перебуває в розшуку або під арештом, чи щодо власника встановлені обмеження, онлайн-угоду не схвалять. Про відмову користувачів автоматично повідомлять у застосунку.

Які номери та свідоцтво може обрати покупець

Під час оформлення покупець може залишити наявний номерний знак, якщо він відповідає чинному ДСТУ, або замовити новий номер із літеросполукою DI.

Також доступний вибір між звичайним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу на пластиковому бланку та виключно електронним документом без виготовлення пластикового свідоцтва.

Якщо замовлено новий номерний знак DI, керувати автомобілем можна лише після його отримання.

Якщо покупець залишив старий номер, користуватися транспортним засобом можна одразу після появи електронного свідоцтва про реєстрацію в "Дії".

Як відбувається перереєстрація

Після успішної автоматичної перевірки договір і заява надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор проводить необхідні реєстраційні дії, закріплює новий номерний знак, якщо його замовили, та оформлює свідоцтво на нового власника.

Після завершення процедури електронне свідоцтво відображається в застосунку "Дія", якщо покупець обрав саме такий формат документа.

Якщо замовлено пластикове свідоцтво або новий номерний знак, готові документи передаються до ДП "Інфотех", яке організовує їх доставку поштовим оператором протягом 10 днів.

Не забудьте активувати "Дія.Підпис"

Для безперервного проходження процедури ГСЦ МВС рекомендує заздалегідь активувати "Дія.Підпис".

Алгоритм простий:

створити "Дія.Підпис" у застосунку;

подати заявку на купівлю-продаж транспортного засобу;

підписати договір обома сторонами.

Таким чином, через "Дію" можна продати легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, якщо транспортний засіб відповідає умовам онлайн-перереєстрації, а продавець ще не скористався цією послугою протягом поточного календарного року.