Які авто на аукціоні США краще не купувати навіть за дуже низькою ціною

Такі ризики детально розібрав Інститут досліджень авторинку. Головна порада проста: оцінювати потрібно не різницю між ставкою на Copart або IAAI та ціною аналогічного автомобіля в Україні, а повну собівартість після аукціонних зборів, доставки, розмитнення, ремонту, сертифікації та можливих непередбачених витрат.

Пожежа: на фото може бути страшно, а в реальності ще гірше

Позначки Fire або Burn мають бути сигналом для дуже обережної оцінки.

Після пожежі проблема часто не обмежується обгорілим бампером, капотом або салоном. Висока температура може пошкодити проводку, блоки керування, ущільнення, пластикові деталі, датчики та електроніку далеко від видимого осередку вогню.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найгірше те, що частина таких наслідків стає зрозумілою тільки після повного розбирання автомобіля.

Тому навіть дуже низька ставка не гарантує вигоди. Якщо до ремонту неможливо нормально оцінити масштаб проблем, покупець фактично робить ставку на удачу.

Flood та Water - ще небезпечніші позначки

Автомобілі після затоплення виглядають особливо підступно, тому що на момент аукціону вони можуть заводитися, мати сухий салон і навіть не показувати помилок.

Але вода могла потрапити в роз'єми, проводку, блоки керування, підшипники та інші вузли, і корозія проявиться вже через кілька місяців.

Особливо небезпечне затоплення солоною водою, оскільки вона значно швидше руйнує електричні контакти та металеві елементи.

Auto24 уже писав про випадки займання електромобілів після підтоплення у США, коли пошкоджені водою тягові батареї створювали ризик загоряння навіть через деякий час після повені.

Для електромобіля удар знизу може бути дорожчим за серйозне ДТП

Для електромобілів та plug-in гібридів особливо насторожує позначка Undercarriage.

Вона зовсім не означає, що батарея обов'язково пошкоджена. Можливо, автомобіль отримав удар у підвіску, підрамник або захист днища, і ремонт буде цілком прогнозованим.

Але якщо є ризик деформації корпусу батареї, пошкодження її кріплень або внутрішніх модулів, економіка покупки змінюється миттєво.

У бензиновій машині пошкоджений важіль або підрамник можна приблизно оцінити ще до торгів. У випадку батареї різниця між "усе ціле" та "потрібна заміна або серйозний ремонт" може становити тисячі доларів.

Тому електромобіль із сильним ударом знизу без якісних фото днища та зрозумілої діагностики - один із тих лотів, де низька ціна повинна насторожувати, а не радувати.

Theft Recovery - не вирок, але документи треба перевірити до ставки

Позначка Theft або Theft Recovery означає, що автомобіль був викрадений і потім повернений.

Сам по собі такий статус не робить машину проблемною. Деякі викрадені автомобілі навіть мають мінімальні пошкодження і можуть виявитися доволі цікавими.

Але до торгів потрібно переконатися, що VIN відповідає документам, немає активного розшуку або претензій третіх сторін, а продавець справді має право відчужувати автомобіль.

У такій ситуації економити на перевірці історії точно не варто.

Auto24 ще раніше пояснював, що навіть зовні цілий автомобіль зі страхового аукціону потрібно перевіряти не менш ретельно, ніж битий, адже історія машини може містити значно більше інформації, ніж фото поточного лота.

MV-907A: не обов'язково проблема, але треба знати, що саме купуєте

Окремої уваги потребує документ MV-907A, який використовується у штаті Нью-Йорк для salvage-автомобілів.

Сам факт MV-907A не означає автоматичної заборони на експорт чи оформлення, але до ставки потрібно розуміти, який саме документ буде переданий покупцеві та чи підходить він для наступних етапів експорту.

Головна помилка - виграти автомобіль, а вже після оплати почати з'ясовувати, які папери потрібні для його вивезення.

LIEN може зупинити автомобіль у США

Ще серйознішим ризиком є позначка LIEN, тобто застава або інше обтяження.

Якщо на автомобілі залишається чинне обтяження, для експорту може знадобитися дозвіл заставодержателя або інші документи.

І тут проблема вже не тільки юридична. Поки питання вирішується, автомобіль стоїть на майданчику, можуть накопичуватися платежі за зберігання, а вкладені гроші просто не працюють.

Тому хороший кузов і низький пробіг не мають особливого значення, якщо незрозуміло, чи зможе машина взагалі вчасно виїхати зі США.

Гаваї можуть "з'їсти" економію логістикою

Іноді автомобіль дешевий не через поганий стан, а через те, що знаходиться далеко від основних портів. Класичний приклад - Гаваї.

До звичайної доставки територією США та морського фрахту до Європи додається окреме перевезення з островів на материк. Через це автомобіль, який на торгах виглядає дешевшим за аналогічний лот у Каліфорнії чи Техасі, після логістики може втратити всю перевагу.

Для електромобілів ситуація іноді ще складніша, тому що окремі перевізники мають додаткові обмеження на транспортування машин із літієвими батареями.

У Канаді після виграшу вже пізно передумувати

Подібна логіка працює і на канадських аукціонах. Ставку на IAA/Impact або Copart Canada потрібно сприймати як реальне рішення про купівлю, а не як попереднє бронювання автомобіля.

Якщо після виграшу з'ясується, що документи не підходять, доставка складніша або машину неможливо нормально забрати з майданчика, відмовитися без фінансових наслідків може не вийти.

Окремої уваги потребують лоти ICBC. Якщо автомобіль не їздить, має пошкоджену підвіску, відсутні колеса або потребує спеціального завантаження, ці витрати теж потрібно закладати ще до торгів.

$8000 на аукціоні та $20 000 в Україні не означають $12 000 прибутку

Одна з найпоширеніших помилок виглядає дуже просто: машина на аукціоні коштує $8000, аналог в Україні продається за $20 000, отже "запас" становить $12 000.

Насправді між цими двома цифрами лежить великий список витрат. До ставки потрібно додати аукціонний збір, комісію посередника, доставку територією США або Канади, морський фрахт, портові платежі, розмитнення, сертифікацію, ремонт, запчастини та підготовку автомобіля.

Auto24 нещодавно писав, що навіть валютний курс може суттєво змінити фінальний бюджет автомобіля зі США, адже між виграшем лота та завершенням усіх платежів проходить певний час.

А якщо машина має нестандартне пошкодження або проблемний документ, до стандартної калькуляції можуть додатися зберігання, спеціальне завантаження, альтернативна доставка або навіть повторний продаж автомобіля ще за кордоном.

Іноді дорожчий лот насправді дешевший

На страховому аукціоні часто вигідніше купити машину з вищою ставкою, але зрозумілим пошкодженням.

Наприклад, автомобіль із пошкодженим крилом, дверима та фарою може коштувати дорожче за затоплений або сильно вдарений знизу. Але по першому можна приблизно порахувати запчастини та роботу, а по другому - ні.

Auto24 раніше детально пояснював, як оцінити вартість відновлення автомобіля зі США ще до торгів. Навіть приблизний кошторис значно корисніший за надію, що "прихованих пошкоджень не буде".

У цьому й полягає головна різниця між дешевим лотом та вигідним автомобілем.

Приклад Mercedes показує, як швидко зникає економія

На практиці навіть автомобіль із відносно невеликим видимим пошкодженням може виявитися дуже дорогим після розбирання.

Auto24 описував випадок із Mercedes, ремонт якого після імпорту зі США обійшовся у $11 500. У підсумку автомобіль разом із розмитненням коштував майже $30 000, тоді як аналогічну машину в Україні можна було знайти дешевше.

Це хороший приклад того, чому фотографія аукціонного лота не повинна бути єдиною підставою для рішення.

Навіть популярний Tiguan треба рахувати до останнього долара

Низькі середні ставки особливо спокушають на популярних моделях.

Наприклад, Auto24 писав про Volkswagen Tiguan 2018-2020 років, середня аукціонна ціна якого опускалася приблизно до $4044.

Та сама цифра може виглядати надзвичайно привабливо поруч із ціною готового Tiguan в Україні. Але кінцевий результат залежить від конкретного удару, пробігу, комплектації, стану подушок безпеки, доставки та вартості деталей.

Тому середня ціна моделі на аукціоні корисна лише як орієнтир, а не як готовий бюджет на автомобіль.

Що треба перевірити перед ставкою

Насамперед потрібно порівняти поточний опис лота з історією Carfax або AutoCheck і старими аукціонними фотографіями. Якщо в одному місці машина має лише Rear End, а в іншому фігурує Flood, таку суперечність потрібно пояснити до торгів.

Окремо перевіряються документи, наявність застав, право продавця на продаж та придатність паперів для експорту.

Далі потрібно точно розуміти логістику: звідки машину заберуть, як завантажать, яким маршрутом відправлять і чи немає обмежень через її стан.

І тільки після цього варто рахувати максимально допустиму ставку.

Максимальну ставку краще рахувати навпаки

Найбезпечніша схема полягає в тому, щоб почати не з американської ціни, а з української.

Спочатку визначається реалістична вартість готової машини в Україні. Потім від неї віднімаються доставка, розмитнення, аукціонні платежі, ремонт, сертифікація, резерв на непередбачені витрати та, якщо це бізнес, бажана маржа. Те, що залишиться, і є максимальною ставкою.

Якщо автомобіль виходить вигідним лише за умови, що батарея "напевно ціла", документи "якось підійдуть", а ремонт "має бути недорогим", це вже не розрахунок, а набір оптимістичних припущень.

Які лоти краще пропустити

Найбільшу обережність варто проявляти до автомобілів після пожежі, затоплення та контакту із солоною водою, електромобілів із підозрою на пошкодження батареї, а також машин із незрозумілими документами або чинним обтяженням.

Окремо потрібно рахувати лоти з віддалених регіонів, складним завантаженням та нестандартною логістикою.

Це зовсім не означає, що кожен Flood або Theft Recovery автоматично треба викреслювати. Але якщо головний аргумент на користь конкретного автомобіля - лише дуже низька ставка, цього недостатньо.

Іноді найвигідніша покупка - машина, яку ви не купили

Американські страхові аукціони залишаються одним зі способів отримати молодий автомобіль дешевше за готовий аналог в Україні. Проте справжня вигода починається там, де ризик можна перевести у конкретну суму.

Якщо зрозуміло, скільки коштуватиме ремонт, доставка, оформлення та скільки часу займе весь процес, лотом можна керувати як звичайною покупкою.

Якщо ключові витрати з'ясовуються вже після оплати, дешевий автомобіль дуже швидко перестає бути дешевим. Тому іноді найкраща ставка на Copart або IAAI - це та, яку ви вчасно вирішили не робити.