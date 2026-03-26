Які нові Peugeot, Citroën, Opel та Jeep з’являться в Україні у 2026 році

Stellantis Україна готує масштабне оновлення модельної лінійки одразу кількох брендів — від Peugeot до Jeep. Як повідомляє Авто24 після щорічної конференції компанії, новинки отримають як сучасні технології, так і локальні рішення, адаптовані під українські дороги та запити клієнтів.

Peugeot: ставка на локалізацію і перевірені хіти

Peugeot у 2026 році робить доволі прагматичний крок — поєднує глобальні моделі з локальними адаптаціями. Найцікавіший приклад — пікап Landtrek у спеціальній версії «ЛЮТИЙ». Це спроба бренду створити продукт з чіткою прив’язкою до українського ринку.



Peugeot 408, який вже має серйозну репутацію на нашому ринку, отримає нову версію з бензиновим турбомотором 1.6 PureTech на 215 к.с.

Citroën: комфорт і гібриди як нова норма

Citroën традиційно грає у свою гру — робить ставку на комфорт. Новий C5 Aircross фактично піднімає планку в сегменті C-SUV, пропонуючи не просто автомобіль, а «простір для відпочинку».

Платформа STLA Medium, гібридна система Hybrid 48V, фірмова підвіска — усе це створює відчуття, що Citroën хоче відійти від класичного уявлення про кросовер як жорсткий і універсальний транспорт.

Водночас бренд не забуває про більш доступні моделі. C3 Aircross уже продається, але влітку отримає новий бензиновий двигун 1.2 на 130 к.с. з «автоматом». Це важливий момент — український ринок поступово відходить від «механіки» навіть у бюджетному сегменті.

Opel: практичність без зайвого пафосу

Opel традиційно залишається максимально прагматичним. Новий Frontera — це типовий приклад автомобіля «на кожен день»: компактний, але місткий, з гібридною установкою і нормальною економічністю.

Але цікавіше інше — бренд готує розширення лінійки двигунів. Уже влітку з’явиться бензинова версія 1.2 PureTech на 130 к.с. з автоматичною коробкою AISIN. Тобто Opel чітко реагує на попит: людям потрібен вибір між гібридом і класичним ДВЗ.

DS Automobiles: дизель повертається у преміум

Поки більшість брендів активно відмовляються від дизелів, DS вирішує піти проти тренду. У 2026 році в Україні з’явиться дизельна версія DS N°4 з мотором 1.5 BlueHDi.

І це не випадково. Український ринок все ще цінує дальність ходу і економічність, особливо для поїздок на великі відстані. У цьому сенсі DS фактично займає нішу, яку конкуренти почали звільняти.

Jeep: класика жанру з новими технологіями

Jeep у 2026 році робить ставку на свою головну цінність — універсальність. Новий Compass на платформі STLA Medium стане більш технологічним, але не втратить позашляхового характеру.

Повний привід, система Selec-Terrain, збільшений кліренс — усе це залишиться. Але додадуться сучасні електронні системи і більш «цифровий» інтер’єр.

Паралельно оновиться і компактний Avenger. Він залишиться в гібридних версіях, включаючи повнопривідну 4xe. Це вже спроба поєднати економічність з реальними можливостями поза асфальтом.

Що це означає для ринку

Якщо дивитися ширше, стратегія Stellantis в Україні виглядає доволі чіткою. Концерн не робить різкого перекосу в електромобілі, як це відбувається в ЄС, а пропонує мікс рішень: бензин, дизель і гібриди.

Це логічно – адже український ринок зараз живе за своїми правилами — інфраструктура ще не готова до повної електрифікації, а клієнти цінують універсальність і практичність.