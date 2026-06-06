Які штрафи загрожують за номерні знаки автомобіля: від брудних номерів до навмисного маскування

Черговий випадок нещодавно зафіксували патрульні поліцейські Львівської області. У соціальних мережах з'явилися фото та відео автомобіля Audi SQ8, на номерних знаках якого була навмисно змінена літера “С”. Правоохоронці встановили особу водія, зупинили транспортний засіб та притягнули порушника до відповідальності. За таке порушення йому виписали штраф у розмірі 1190 гривень.

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За що можуть оштрафувати

Відповідальність за порушення правил використання номерних знаків передбачена частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф у розмірі 1190 гривень загрожує водіям у таких випадках:

Керування автомобілем без номерного знака.

Використання номерного знака, який не належить цьому транспортному засобу.

Експлуатація автомобіля з номерним знаком, закріпленим не у встановленому місці.

Використання перевернутого номерного знака.

Керування транспортним засобом із номером, який не освітлюється в темну пору доби.

Використання номерного знака, закритого сторонніми предметами або матеріалами.

Навмисна зміна символів номерного знака, як це сталося у випадку з Audi SQ8.

Забруднення номерного знака настільки, що символи неможливо чітко розпізнати з відстані 20 метрів.

Чому поліція приділяє цьому увагу

Номерний знак є основним засобом ідентифікації транспортного засобу. Будь-які спроби приховати або змінити його можуть використовуватися для уникнення відповідальності за порушення ПДР, проїзд камер автоматичної фіксації або ускладнення розшуку автомобіля.

Саме тому законодавство прирівнює навмисне маскування номерів до адміністративного правопорушення незалежно від того, чи було скоєно інше порушення.

Чи можуть покарати за брудний номер

Так. Особливо актуально це під час дощової погоди або після поїздок ґрунтовими дорогами. Якщо забруднення унеможливлює визначення символів номерного знака з відстані 20 метрів, поліцейський може скласти адміністративний матеріал за статтею 121-3 КУпАП.

Тому водіям рекомендують регулярно перевіряти чистоту номерних знаків перед поїздкою.

Чи законні рамки, сітки та накладки на номери

Будь-які пристрої, які ускладнюють читання номерного знака камерами або людьми, можуть стати підставою для штрафу. Йдеться про різноманітні затемнені накладки, світловідбивні плівки, захисні шторки та інші конструкції, що змінюють видимість символів.

Поліція розцінює такі пристрої як спробу приховати реєстраційний номер.

Висновок

Експерименти з номерними знаками можуть коштувати водію 1190 гривень. При цьому відповідальність настає не лише за відсутність номерів, а й за будь-які дії, які ускладнюють їх ідентифікацію. Випадок із водієм Audi SQ8 вкотре показав, що навіть незначна зміна однієї літери на номерному знаку може стати підставою для штрафу.

Правоохоронці нагадують: номерний знак має бути чистим, справним, освітленим та відповідати державному стандарту. Лише за таких умов водій може уникнути претензій з боку поліції та непотрібних штрафів.