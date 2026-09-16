Які вживані авто зі США найчастіше купували українці у серпні: ТОП-5 моделей

Tesla Model Y
У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 4,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.
Найбільшу частку серед імпортованих американських автомобілів становили бензинові моделі — 46% від загальної кількості.
Ще 33% припало на електромобілі, 15% — на гібридні авто. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО становили по 3%.
Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у серпні, становив 5,7 року.
ТОП-5 вживаних авто зі США
Найпопулярнішими моделями американського походження стали:
- Tesla Model Y — 484 автомобілі;
- Tesla Model 3 — 471;
- Ford Escape — 408;
- BMW X3 — 306;
- Nissan Rogue — 266.
Таким чином, одразу дві позиції у п’ятірці лідерів посіли електромобілі Tesla, тоді як ще три моделі представлені кросоверами з бензиновими або гібридними силовими установками.
Загалом у серпні попит на вживані автомобілі зі США дещо скоротився порівняно з минулим роком, однак американський напрямок залишається помітним джерелом поповнення українського автопарку.