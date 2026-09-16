Які вживані авто зі США найчастіше купували українці у серпні: ТОП-5 моделей

У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 4,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку серед імпортованих американських автомобілів становили бензинові моделі — 46% від загальної кількості.

Ще 33% припало на електромобілі, 15% — на гібридні авто. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО становили по 3%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у серпні, становив 5,7 року.

ТОП-5 вживаних авто зі США

Найпопулярнішими моделями американського походження стали:

Tesla Model Y — 484 автомобілі;

Tesla Model 3 — 471;

Ford Escape — 408;

BMW X3 — 306;

Nissan Rogue — 266.

Таким чином, одразу дві позиції у п’ятірці лідерів посіли електромобілі Tesla, тоді як ще три моделі представлені кросоверами з бензиновими або гібридними силовими установками.

Загалом у серпні попит на вживані автомобілі зі США дещо скоротився порівняно з минулим роком, однак американський напрямок залишається помітним джерелом поповнення українського автопарку.