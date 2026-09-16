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Які вживані авто зі США найчастіше купували українці у серпні: ТОП-5 моделей

Найпопулярнішим авто, які привозять з США, є Tesla Model Y. Але за типами двигунів лідирують традиційні бензинові авто.
Які авто зі США найчастіше купували українці

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo16 вересня, 15:00
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У серпні 2026 року український автопарк поповнили майже 4,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку серед імпортованих американських автомобілів становили бензинові моделі — 46% від загальної кількості.

Ще 33% припало на електромобілі, 15% — на гібридні авто. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО становили по 3%.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у серпні, становив 5,7 року.

ТОП-5 вживаних авто зі США

Найпопулярнішими моделями американського походження стали:

  • Tesla Model Y — 484 автомобілі;
  • Tesla Model 3 — 471;
  • Ford Escape — 408;
  • BMW X3 — 306;
  • Nissan Rogue — 266.

Таким чином, одразу дві позиції у п’ятірці лідерів посіли електромобілі Tesla, тоді як ще три моделі представлені кросоверами з бензиновими або гібридними силовими установками.

Загалом у серпні попит на вживані автомобілі зі США дещо скоротився порівняно з минулим роком, однак американський напрямок залишається помітним джерелом поповнення українського автопарку.

#Новини #Автобізнес #Авто зі США
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