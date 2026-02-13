Набір меблів для Kia PV5 перетворює фургон на кемпер

ФОТО: Колаж Авто24|
Попередні замовлення кемпінгових комплектів з функцією "Зроби сам" розпочалися в магазинах Kia 30 січня 2026 року
Компанія з виробництва комплектів для обладнання своїми руками кемперів VanLab презентувала перший у світі комплект кемпінгу для нового Kia PV5 Passenger. Про це пише prnewswire.com.
Набір випускається як офіційний продукт під назвою "Kia Collection" та доступний у фірмових магазинах. В торгові точки виробника електричного автомобіля відвантажено перші комплекті для переобладнання PV5. Його також можна замовити онлайн на вебсайті Kia Shop.
За методикою "Зроби сам"
Кілька коробок з необхідною атрибутикою на кшталт "Зроби сам" нагадують звичайний набір кухні чи вітальні з меблевого магазину, який потрібно зібрати. Як і більшість меблів IKEA, комплекти для переобладнання Vanlab продаються в пласких коробках.
Набір призначений для простого самостійного складання. Розробники VanLab запевняють, що головним інструментом трансформації салону з одного стану в інший є лише викрутка. За підказку буде детальна інструкція з малюнками, схемами й покроковими діями.
Якщо руки цього робити не хочуть, то у такому разі складання можна замовити в ательє. Там куплений набір складуть, куди ви його завезете чи замовите доставлення туди прямо з фірмового магазину Kia.
Ось так виглядає уже змонтований кемпінговий комплект Vanlab для Kia PV5. Фото: Vanlab
У багатьох країнах, крім США
Завдяки новому комплекту та неспішних дій за короткий час можна перетворити класичний Kia PV5 на гнучкий, багатофункціональний простір – ідеальний для роботи, подорожей та всього, що між ними.
"Комплект для кемпінгу PV5 — це не просто аксесуар. Це можливість запропонувати новий спосіб життя зі сну в автомобілі та кемпінгу з використанням електричних фургонів". – сказав генеральний директор Чой Чан-ук.
До речі, незабаром очікується надходження набору до Японії, Європи та Великої Британії. Чи буде Kia PV5 запущено в продаж у США, поки що невідомо.
В одній обгортці буде офіс, дім та база відпочинку
Функціонал побутової тематики Kia PV5 чималий. Газову плитку з собою точно возити не потрібно, бо електричний фургон Kia може живити електричну конфорку та холодильник.
Що отримує споживач:
- повнорозмірне ліжко – місце для сидіння трансформується в двоспальне ліжко;
- готовність до віддаленої роботи – функція "Vehicle-to-Load" від Kia забезпечує підключення електричних пристроїв;
- транспорт для 5 осіб – сидіння другого ряду залишаються неушкодженими;
- модульна система столу – поворотний стіл з регулюванням висоти для максимальної гнучкості;
- сидіння та обідня зона на задніх дверях – висувні сидіння для створення обідньої зони просто неба;
- літня кухня – індукційна варильна поверхня та місце для приготування їжі на відкритому повітрі.
Тут модульна система з безліччю рундучків, шухлядок, висувних поличок та іншої меблевої атрибутики. Фото: Vanlab
Коротко про цінник
Комплект для переобладнання кемпера PV5 доступний у Кореї за ціною 2 990 000 вон (трохи понад 2 000 доларів США). Про цінник у Японії, Європі та Великій Британії Vanlab поки не повідомив.