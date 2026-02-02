Яким міг би бути "Горбатий" Запорожець сучасності, якби брав участь у ралі Дакар

Цифровий автодизайнер Роман Прядко, відомий своїми рендерами реінкарнації класичних українських автомобілів, створив чергову комп'ютерну ілюстрацію. Дизайнер в честь фінішу щорічного ралі Дакар, який вважають найбільшою автоспортивною подією року у ралі-рейдах, та створив віртуальний ZAZ NEWera DAKAR.

До речі якою могла б бути "Таврія"

За версію Романа, ZAZ NEWera DAKAR – це компактний кросовер у стилі раллі-рейду Dakar, виконаний у яскраво-жовтому кольорі, який одразу асоціюється з пустелею та марафонськими перегонами.

Автомобіль суттєво перероблений для бездоріжжя. Попереду встановлено масивний силовий бампер з металевим захистом і додатковою світлотехнікою, що натякає на нічні спецділянки. Кліренс збільшений, колеса — з позашляховою гумою та темними легкосплавними дисками. Кузов вкритий пилом і слідами експлуатації, що підсилює відчуття реального рейдового авто, а не шоу-кара.

На даху — експедиційний багажник із двома повнорозмірними запасними колесами та додатковим обладнанням.

Ще одна «запаска» винесена на задню частину кузова, як у класичних ралійних машин, що беруть участь у далеких автономних перегонах. На боковинах — стартові номери та логотипи Rally Dakar, які завершують образ справжнього бойового автомобіля.