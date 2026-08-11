Японський Toyota Land Cruiser 70 має заглушки замість задніх ліхтарів: як з цим боряться власники

Toyota Land Cruiser 70 виробляється ще з 1984 року, переживши за цей час кілька оновлень. Останній рестайлінг повернув моделі круглі фари спереду, але для японської версії позашляховика з'явилася ще одна незвичайна особливість – панелі кольору кузова на місці верхніх задніх ліхтарів.

Причина полягає у вимогах безпеки та омологації. В Японії та деяких європейських країнах задні комбіновані ліхтарі повинні залишатися видимими з певних бічних ракурсів, а також у ситуаціях, коли задні дверцята автомобіля відкриті. Проблема виникає через запасне колесо. У Land Cruiser 70 воно встановлене на задніх дверцятах і може перекривати верхні ліхтарі залежно від кута огляду.

Саме тому Toyota перенесла основні функції задніх ліхтарів у нижню частину кузова – на бампер. Верхні блоки при цьому залишилися на своїх місцях, але на японських автомобілях їх закрили декоративними панелями, зазначає Carscoops.

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У різних країнах Land Cruiser 70 має різні ліхтарі

Конструкція залежить від конкретного ринку. Наприклад, в Австралії нижні блоки на бампері встановлені разом із функціональними верхніми задніми ліхтарями. У японській та деяких інших азійських специфікаціях верхні блоки закриті панелями кольору кузова, а основне освітлення працює в нижній частині.

Подібна схема використовувалася на окремих експортних версіях Land Cruiser ще наприкінці 1980-х років. Зокрема, у європейській версії LJ70 стоп-сигнали та покажчики повороту розташовувалися в бампері, тоді як верхні вирізи в кузові виконували другорядну функцію.

Власники Land Cruiser 70 повертають верхні ліхтарі

Незвичайна конструкція стала основою для популярної модифікації серед власників японських Land Cruiser 70. Toyota використовує однакові штамповані елементи кузова для різних ринків, тому під декоративними панелями залишаються заводські місця кріплення задніх ліхтарів.

Основна складність полягає не в установці самих корпусів, а в електропроводці. За заводською схемою за декоративними панелями немає активного контуру освітлення. Тому під час переробки потрібно прокласти проводку від нижніх ліхтарів у бампері до верхньої частини кузова.

Після цього заводські заглушки можна зняти, підключити оригінальні задні ліхтарі від версій глобальної специфікації та встановити їх у штатні місця. У результаті верхні ліхтарі знову стають функціональними, а задня частина Land Cruiser 70 отримує звичніший вигляд.

Подібне рішення використовували й інші позашляховики