ЄС відмовився від обов’язкових медичних тестів для літніх водіїв, але "вічні" права скасують

Постійних посвідчень більше не буде. Про це рішення йшлося ще восени, бо водійські права для легкових авто та мотоциклів у країнах ЄС матимуть максимальний термін дії 15 років. Це стосуватиметься не лише нових документів, а й посвідчень старого зразка, які раніше видавалися безстроково.

У Польщі, наприклад, такі права видавали до 19 січня 2013 року. Їхній обов’язковий обмін стартує у 2028 році та триватиме до 2033-го. Про новації у водійській документації повідомляє motoryzacja.interia.pl.

Читайте також В Європі змінились вимоги до водіїв та їх посвідчень: що нового

Чи будуть медичні огляди

ЄС відмовився від ідеї обов’язкових медичних тестів для всіх літніх водіїв. Натомість кожна країна самостійно вирішуватиме, що потрібно для продовження дії посвідчення:

медичний огляд;

самооцінка водія;

або проста декларація про придатність до керування.

Також не підтримали пропозицію скоротити термін дії прав до 5 років для людей віком понад 70 років.

Читайте також Тепер у Європі навіть безстрокові "права" підлягають обміну

Що ще зміниться

Перший обмін старих безстрокових посвідчень буде формальним і не вимагатиме проходження медкомісії. Однак процедура залишиться платною. Скажімо, у Польщі це буде коштувати в межах 100 злотих (1214 грн)..

Окрім цього, ЄС планує:

запровадити єдине цифрове водійське посвідчення для всіх країн Союзу;

посилити правила для молодих водіїв у перші два роки після отримання прав;

дозволити сімейним лікарям повідомляти органи влади про пацієнтів, стан здоров’я яких може бути небезпечним для дорожнього руху.

Читайте також У Польщі з "правами" неіснуючого СРСР краще не їздити: який штраф

Що це означає для водіїв

Фактично ЄС переходить до системи регулярного оновлення водійських документів без жорсткої прив’язки до віку.

Тобто літні водії автоматично не втрачатимуть права, але кожні 15 років усім доведеться підтверджувати право на керування автомобілем – у тій чи іншій формі.