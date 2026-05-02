ЄС змінив правила маркування шин: що означають нові символи та чому це важливо для водіїв

Фактично це стало найбільшим оновленням системи маркування шин у ЄС за останні 15 років. Загалом же позначення колісних покришок у Європейському Союзі існує з 2012 року. Перша значна зміна відбулася у травні 2021 року – основні положення залишилися незмінними (паливна економічність, характеристики на мокрій дорозі, шум), але були додані символи для зимових шин.

Тепер настає друга революція: регламент (ЄС) 2024/1316 набув чинності у листопаді 2024 року та є обов'язковим для всіх нових шин, що розміщуються на ринку з 1 квітня 2026 року. Про це нагадав AutoTrendy.

Шинна "навігація" тепер обов'язкова

Три нові символи докорінно змінюють погляд споживача на вибір шин. Старі шини, виготовлені до 1 квітня 2026 року, все ще можуть продаватися зі старою етикеткою.

Однак кожна нова відправлена з заводу-виробника шина повинна бути маркована по-новому. Відтак купівля шин без розуміння маркування скидається на купівлю автомобіля наосліп.

Три нові функції:

аквапланування A–E (вперше!);

символ електромобіля (блискавка) для електромобілів;

переглянутий рейтинг шуму A/B/C із суворішим калібруванням.

Головна новинка – оцінка аквапланування

Вперше європейське маркування отримало окремий показник стійкості до аквапланування – за шкалою від A до E.

Саме аквапланування вважається однією з найнебезпечніших ситуацій на мокрій дорозі, коли шина втрачає контакт із покриттям і автомобіль починає ковзати.

За даними стандарту ISO 23671, різниця між шинами класу A та E може становити до 18 метрів гальмівного шляху на швидкості 130 км/год. Тобто фактично – різниця між безпечним маневром і ДТП.

Окреме маркування для електромобілів

Ще одна новація – спеціальний символ у вигляді блискавки для шин, адаптованих під електромобілі та гібриди.

Такі шини мають:

підвищену вантажність;

менший опір коченню для збільшення запасу ходу;

знижений рівень шуму;

кращу стійкість до швидкого зношування через високий крутний момент електромоторів.

Тут є один нюанс: поки це маркування залишиться добровільним, але з 2028 року стане обов’язковим для всіх шин, створених для електрокарів.

Нові вимоги до шуму

ЄС також переглянув систему оцінки шумності шин. Замість старих "хвиль" тепер використовуватимуться літери A, B і C. На інфографіці Авто24 це позначення можна побачити на правій картинці знизу ліворуч перед трикутником зі сніжинкою.

При цьому вимоги стали жорсткішими:

клас A отримають лише шини, які щонайменше на 3 дБ тихіші за граничну норму.

Через це деякі моделі, які раніше мали найкращий рейтинг, тепер можуть перейти до класу B.

Що радять водіям

Експерти рекомендують не орієнтуватися лише на ціну чи бренд. Нове маркування дозволяє швидко оцінити ключові параметри безпеки та економічності.

Також варто звертати увагу на QR-код на етикетці – через нього можна переглянути повні характеристики шини в європейській базі EPREL.

Втім, навіть нове маркування не показує всіх параметрів – наприклад, поведінку шини на сухому асфальті чи її ресурс. Тому фахівці радять поєднувати дані етикетки з результатами незалежних тестів.