Євро-7 вже на горизонті: наскільки та які саме машини подорожчають

Європа в очікуванні 29 листопада: з цього дня запроваджується екологічний стандарт Євро-7
Попри те, що це формально можна вважати еволюцією чинного Євро-6, для покупців наслідки будуть відчутними – нові авто подорожчають, а бюджетний сегмент фактично зникне.
Експерти видання Autotrendy прогнозують автомобілі вартістю до 20 000 євро з продажу практично зникнуть. Купівля нового автомобіля до листопада 2026 року може заощадити тисячі.
Чому дорожчатимуть авто
Головна зміна – не в самих лімітах викидів, а в умовах їх перевірки. Новий стандарт передбачає:
- тестування в реальних умовах (холод, волога, щоденна експлуатація);
- постійний бортовий моніторинг викидів протягом усього строку служби;
- вперше – контроль викидів гальмівного пилу (до 3 мг/км).
Це означає складніші й дорожчі технології – а отже, і вищу ціну для покупця.
Скільки додадуть у ціні
Автовиробники підрахували витрати. Нові моделі по-різному постраждають від зростання цін залежно від сегмента. Тому порівняння говорить само за себе.
За оцінками виробників, найменше подорожчання очікується у преміумсегменті, там буде мінімальне.
Найбільший удар – по доступному сегменту. Статистика показує, що частина моделей до €20 тис. вже зникає з ринку, а після запровадження Євро-7 цей клас може фактично припинити існування.
Електромобілі теж не "в стороні"
Нові правила зачіпають і електрокари - через батареї. Вперше вводяться обов’язкові гарантії:
- 80% ємності після 5 років або 100 тис. км;
- 72% – після 8 років або 160 тис. км.
Це підвищить якість акумуляторів, але й додасть вартості самим авто.
Ключові дати
29 листопада 2026 року – нові моделі мають відповідати Євро-7;
29 листопада 2027 року – стандарт стане обов’язковим для всіх нових реєстрацій.
Купувати чи чекати
Дилерські центри Європи вже готуються до розпродажу складів – знижки на авто 2026 року можуть сягати €2000–4000.
Висновок простий:
- авто з ДВЗ вигідніше купити зараз;
- електромобіль – можна зачекати через кращі гарантії.
Фактично Євро-7 ставить крапку в епосі "доступних нових авто". І тим, хто планує покупку, варто вирішувати швидко – поки ціни ще не виросли.