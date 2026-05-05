Євро-7 вже на горизонті: наскільки та які саме машини подорожчають

Попри те, що це формально можна вважати еволюцією чинного Євро-6, для покупців наслідки будуть відчутними – нові авто подорожчають, а бюджетний сегмент фактично зникне.

Експерти видання Autotrendy прогнозують автомобілі вартістю до 20 000 євро з продажу практично зникнуть. Купівля нового автомобіля до листопада 2026 року може заощадити тисячі.

Чому дорожчатимуть авто

Головна зміна – не в самих лімітах викидів, а в умовах їх перевірки. Новий стандарт передбачає:

тестування в реальних умовах (холод, волога, щоденна експлуатація);

постійний бортовий моніторинг викидів протягом усього строку служби;

вперше – контроль викидів гальмівного пилу (до 3 мг/км).

Це означає складніші й дорожчі технології – а отже, і вищу ціну для покупця.

Скільки додадуть у ціні

Автовиробники підрахували витрати. Нові моделі по-різному постраждають від зростання цін залежно від сегмента. Тому порівняння говорить само за себе.

За оцінками виробників, найменше подорожчання очікується у преміумсегменті, там буде мінімальне.

Найбільший удар – по доступному сегменту. Статистика показує, що частина моделей до €20 тис. вже зникає з ринку, а після запровадження Євро-7 цей клас може фактично припинити існування.

Графічний блок з очікуваними зростаннями цінників. Інфографіка: Авто24/Autotrendy

Електромобілі теж не "в стороні"

Нові правила зачіпають і електрокари - через батареї. Вперше вводяться обов’язкові гарантії:

80% ємності після 5 років або 100 тис. км;

72% – після 8 років або 160 тис. км.

Це підвищить якість акумуляторів, але й додасть вартості самим авто.



Ключові дати

29 листопада 2026 року – нові моделі мають відповідати Євро-7;

29 листопада 2027 року – стандарт стане обов’язковим для всіх нових реєстрацій.

Купувати чи чекати

Дилерські центри Європи вже готуються до розпродажу складів – знижки на авто 2026 року можуть сягати €2000–4000.

Висновок простий:

авто з ДВЗ вигідніше купити зараз;

електромобіль – можна зачекати через кращі гарантії.

Фактично Євро-7 ставить крапку в епосі "доступних нових авто". І тим, хто планує покупку, варто вирішувати швидко – поки ціни ще не виросли.