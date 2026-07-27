Європа переводить армійські автомобілі на коробки-автомати: хто вже зробив ставку на Allison

Черговими прикладами стали масштабні програми переоснащення Збройних сил Німеччини та Франції, де коробки передач Allison Transmission виявилися стандартним рішенням для нових бронемашин і тактичних вантажівок.

Про чергові літні замовлення автоматичних коробок передач для транспортної та бойової техніки у своїх релізах розповів світовий лідер у галузі високопродуктивних рішень для мобільності та роботизованих агрегатних систем Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN).

Німеччина: до 5 тисяч бронемашин EAGLE V

Бундесвер замовив через General Dynamics European Land Systems (GDELS) майже 3000 броньованих машин EAGLE V із можливістю розширення контракту ще на 2000 одиниць.

Йдеться про командно-штабні машини EAGLE V 4×4 та броньовані санітарні автомобілі EAGLE V 6×6, постачання яких стартує із 2027 року.

Усі машини комплектуватимуться повністю автоматичною трансмісією Allison 2500 Specialty Series (SP), яка залишається єдиним варіантом коробки передач для сімейства EAGLE.

Санітарні машини Eagle V 6×6 (вгорі) та командно-штабні машини Eagle V 4×4 (внизу) отримали коробки-автомати Allison 2500, які стали ексклюзивним варіантом трансмісії для всіх варіантів Eagle. Фото: GDELS

GDELS використовує ці трансмісії ще з появи Eagle IV у 2005 році, а Бундесвер із 2008 року вже отримав близько 670 автомобілів цього сімейства.

Франція: 7000 нових тактичних вантажівок

Французькі сухопутні війська також зробили ставку на автоматичні коробки передач у межах програми PL6T (Porteurs Logistiques 6 Tonnes). Контракт Міністерства збройних сил Франції передбачає виробництво 7 000 тактичних вантажівок на шасі Mercedes-Benz Zetros 6×6, які виготовлятиме компанія Arquus у партнерстві з Daimler Truck.

Усі машини отримають двигун Mercedes-Benz OM460 у парі з автоматичною коробкою Allison 4500 SP. Постачання розпочнуться у 2027 році й триватимуть понад десять років.

Програма покликана підвищити мобільність і надійність логістичних підрозділів французької армії в умовах сучасних високоінтенсивних операцій.

Mercedes-Benz Zetros 6×6 у війська надходить з автоматичною коробкою передач Allison 4500 SP. Фото: Daimler Truck

Вимоги сучасності диктують потреби

Обидва контракти демонструють тенденцію європейських армій до переходу на автоматичні трансмісії для військової техніки.

Виробники наголошують, що такі коробки передач забезпечують безперервну передачу потужності, полегшують керування технікою на складній місцевості та підвищують готовність машин до виконання бойових і допоміжних завдань.