Європа знову вчиться робити вантажівки для війни: навіщо повернули Star і чому Jelcz зробив "армійський тягач"

Тепер раптом виявилося, що вони дуже потрібні. І не десь у далекому майбутньому, а буквально зараз. На польській виставці MSPO 2026 у Кельце показали одразу дві прем’єри, які чудово ілюструють цю зміну настрою.

Експерти Авто24 звернули увагу саме споріднений збіг повернення брендів із далекого забуття. Німецький MAN повернув із минулого марку Star, а польський Jelcz представив C642.50 – свою першу за два десятиліття важку вантажівку для армійської логістики.

Збіг? Навряд, бо після дослідження теми стало зрозуміло – тривожні виклики серйозно занепокоїли Європу.

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Star воскрес. І тепер він німецький

Ровесники "Варшавського договору" можуть пригадати старі польські вантажівки Star, через що поява нового автомобіля може викликати легкий культурний шок.

По-перше, назва та сама. По-друге, значок на решітці – той самий. Навіть на кермі знову красується Star. Але все інше вже з XXI століття.

Новий Star 33.440 – це фактично MAN TGS у військовому виконанні. Фото: 40ton.net

Тривісне шасі, привід 6x6, двигун MAN D26, автоматизована коробка TipMatic, роздавальна коробка MAN G172 – перед нами сучасна важка вантажівка, яка лише має ім’я свого польського предка.

І все ж повернення Star вийшло напрочуд символічним. Бо цей бренд не просто так зник. У 1999 році завод у Стараховіце придбав MAN. Німці ще кілька років намагалися залишити Star на ринку, використовуючи власні компоненти, але економіка не склалася.

У 2006 році виробництво вантажівок Star у Польщі припинилося, а у 2009-му марка остаточно зникла. MAN, однак, права на назву зберіг. Майже 20 років вона лежала без особливої користі. А тепер раптом знадобилася.

Культовий польський бренд STAR повернувся, але ці важкі вантажівки з технікою часів Варшавського договору нічого спільного не мають. Фото: 40ton.net

Чому старий логотип знадобився саме зараз

Нова геополітична реальність дуже швидко пояснює те, що ще недавно здавалося дивним. Війську потрібні не тільки танки, БМП та ракети. Усе це треба доставляти, заправляти, ремонтувати й евакуювати. Боєприпаси мають їхати вперед, пальне – туди, де працюють бойові машини, а пошкоджена техніка – назад для ремонту.

І для цього потрібні вантажівки. Дуже багато вантажівок. Саме тут Європа зіткнулася з неприємним відкриттям: десятиліттями армійські замовлення були невеликими, а спеціалізовані виробничі програми поступово згорталися. Тепер доводиться відновлювати те, що колись здавалося непотрібним.

Повернення Star – один із симптомів цього процесу. Причому MAN не просто приклеїв польський шильдик до німецької вантажівки. Star 33.440 виробили на заводі MAN у Нєполоміцах, там же його підготували до військового застосування. Компанія також планує ширше залучати польських виробників кузовів та підприємства оборонного сектору.

Тобто старе ім’я використовується для нової задачі: створити польську виробничу базу для військової логістики на основі сучасних технологій MAN.

Кабіна Star 266 M2 нагадує MAN, але не є не його продуктом, а походить з Китаю, де виробляється за ліцензією MAN і зазвичай встановлюється на вантажівки Sitrak. Фото: 40ton.net

А Jelcz тим часом дістав ще одну карту

Якщо повернення Star можна назвати воскресінням, то прем’єра Jelcz C642.50 більше схожа на розширення фронту.

Jelcz давно відомий своїми військовими вантажівками підвищеної прохідності. Але C642.50 – зовсім інша історія. Це 6x4, машина, орієнтована на дорожню експлуатацію, з пневматичною підвіскою задніх мостів і п’ятим колесом у типовому для цивільних тягачів виконанні.

Ліворуч більш масивна стоїть прем’єрна вантажівка Jelcz C642.50, а праворуч – модель JelczP662D.40. Фото: 40ton.net

І ось тут починається найцікавіше. Зовні C642.50 може нагадувати звичайний важкий тягач, але всередині це все ще військова машина. Без броні, зате з максимально простою конструкцією. Металу багато, пластику мало. Електронних "помічників" – мінімум. Жодного зайвого ускладнення.

"Після вивчення характеристик цього вантажного монстра напрошується один висновок: спрощена конструкція з мінімізацією електроніки зроблена не для того, щоб суттєво знизити вартість чи спростити ремонт у польових умовах, а для гарантованої роботи під час потужного сплеску електромагнітного випромінювання. Такий сплеск може виникнути лише в одному випадку, але про це навіть не хочеться згадувати, – зазначили в редакції Авто24.

Навіть двигун тут підібраний не за принципом "давайте поставимо наймодніше", а за принципом "це має працювати і це має бути доступним".

Під кабіною – 12-літровий Cummins потужністю 500 к.с. У парі з ним працює 12-ступенева автоматизована коробка ZF Traxon другого покоління, але для механічної коробки адаптацію зробили. Тобто Jelcz також використовує готові рішення великих світових виробників замість того, щоб витрачати роки на розробку кожного агрегату з нуля.

Модель C642.50 є першою новою позашляховою вантажівкою Jelcz спеціально розробленою під армійські логістичні та інші потреби

Вантажівка повертається у велику гру

Jelcz C642.50 планують використовувати насамперед у польській армії – для логістики, роботи з низькорамними причепами та перевезень у районах, віддалених від безпосередньої зони бойових дій.

І це дуже важлива деталь. Бо сучасна армія – це величезна транспортна система. Чим масштабніший конфлікт, тим більше значення має не одинична суперсучасна машина, а можливість швидко виготовити сотні й тисячі відносно простих, ремонтопридатних і стандартизованих автомобілів.

Європа нарешті згадала постулати готовності

Це підтверджують дві польські прем’єри на MSPO 2026 – Star 33.440 і Jelcz C642.50. На думку експертів Авто24 це варто сприймати не просто як нові моделі вантажівок. Це – маркери набагато більшого процесу.

Вантажівки Jelcz уже пішли у війська для використання з армійськими надбудовами різного призначення. Фото: 40ton.net

Європейська промисловість починає повертати собі те, що ще недавно вважала непотрібним: військові виробничі потужності, спеціалізовані шасі, великі логістичні машини та навіть бренди, які вже відправили на звалище історії.

Star пролежав там майже два десятиліття – і повернувся. Jelcz близько 20 років не робив важких вантажівок – і знову почав. Практично вся "європейська сімка" також отримала замовлення на армійські важкі вантажівки.

І якщо ще недавно це виглядало б як дивна автомобільна ностальгія, то сьогодні пояснення набагато простіше: Європа готується до світу, в якому вантажівок для війни знову може виявитися замало.